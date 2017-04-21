Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Самедов: «В голове только одна мысль – безумно хочется стать чемпионом!»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о подготовке к ближайшему матчу чемпионата России против «Ростова». Он пообещал, что команда успеет подготовиться к такому серьезному сопернику, которому очень тяжело забивать голы. Матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Спартак» состоится в субботу, 22 апреля, в 16:30 по московскому времени.

    – Понимаете, как вообще можно забить этой команде?

    – Это тяжело сделать, но тренерский штаб нам подскажет. Время на изучение соперника еще есть, мы сможем подготовиться.

    – У вас не очень хорошие воспоминания о «Ростове» еще с локомотивских времен. Помните тот самый матч, когда поражение в Ростове похоронило надежды на титул? Есть ли желание вернуть должок?

    – Тогда поражение воспринималось очень тяжело, но это уже пройденный этап. Сейчас другой чемпионат. Самое главное – победа, а не прошлое. Тогда мы сами были виноваты в поражении. Неприятно вспоминать, как упустили золото, но сейчас новая история.

    – О дерби с ЦСКА уже думаете? О том, что можно взять титул на стадионе главного врага?

    – Нет, сейчас все мысли о «Ростове». Мне сейчас сложно оценивать вероятность того, когда мы можем выиграть золото. В голове только одна мысль – безумно хочется стать чемпионом!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.04.2017 06:05
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 21 апреля 2017, 11:56

      да у всех в голове уже чемпы..че лукавить..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 21 апреля 2017, 09:03

      а как мы хотим

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 21 апреля 2017, 07:45

      в голове моей опилки не беда)))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 21 апреля 2017, 07:24

      Вы и есть уже Чемпионы!!!!!!!!!!Достойно доиграйте чемпионат,докажите что вы лучшие

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 21 апреля 2017, 07:09

      Будете, дождались таки пятаки

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 апреля 2017, 06:52

      Мечты сбываются.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 21 апреля 2017, 06:43

      Так почти в кармане. Главное - не проиграть из 7 матчей - 4

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 21 апреля 2017, 06:35

      Губа не дура

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11