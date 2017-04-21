Самедов: «В голове только одна мысль – безумно хочется стать чемпионом!»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о подготовке к ближайшему матчу чемпионата России против «Ростова». Он пообещал, что команда успеет подготовиться к такому серьезному сопернику, которому очень тяжело забивать голы. Матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Спартак» состоится в субботу, 22 апреля, в 16:30 по московскому времени.

– Понимаете, как вообще можно забить этой команде?

– Это тяжело сделать, но тренерский штаб нам подскажет. Время на изучение соперника еще есть, мы сможем подготовиться.

– У вас не очень хорошие воспоминания о «Ростове» еще с локомотивских времен. Помните тот самый матч, когда поражение в Ростове похоронило надежды на титул? Есть ли желание вернуть должок?

– Тогда поражение воспринималось очень тяжело, но это уже пройденный этап. Сейчас другой чемпионат. Самое главное – победа, а не прошлое. Тогда мы сами были виноваты в поражении. Неприятно вспоминать, как упустили золото, но сейчас новая история.

– О дерби с ЦСКА уже думаете? О том, что можно взять титул на стадионе главного врага?

– Нет, сейчас все мысли о «Ростове». Мне сейчас сложно оценивать вероятность того, когда мы можем выиграть золото. В голове только одна мысль – безумно хочется стать чемпионом!