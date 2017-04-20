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    В Казани к Кубку конфедераций появится огромная стена из цветов

    Казань продолжает готовиться к матчам Кубка конфедераций-2017. В ближайшее время в городе появится новая композиция, которая будет располагаться возле стадиона «Казань Арена», сообщает портал органов самоуправления Казани. Здесь будет создана цветочная стена, длина которой составит 19 метров, а высота – 4,5 метра.

    Объемная цветочная композиция была разработана специалистом по ландшафтной архитектуре треста «Горводзеленхоз» Ильсией Хаметзяновой. Композиция будет выполнена из цветочной рассады альтернантеры зеленой и красной в количестве 23 тысяч 470 штук.

    Ее монтаж на территории стадиона планируется осуществить в конце мая. Стоит отметить, что в Казани уже есть три объемные цветочные фигуры – мяч, жар-птица и барс.

    Напомним, что Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.04.2017 10:32
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