Глушаков: «На Кубке конфедераций-2017 сборная России постарается переломить негативную тенденцию»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поделился ожиданиями от старта Кубка конфедераций-2017. По словам футболиста, национальная команда постарается переломить негативную тенденцию, которая сложилась в последние годы.

Напомним, турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

– С кем из соперников на Кубке конфедераций хотелось бы встретиться в плей-офф?

– Мне без разницы, с кем встречаться, со всеми хотелось бы сыграть и получить удовольствие.

– Черчесов сказал, что сборная начинает турнир последней, восьмой по рейтингу. Вы тоже так думаете?

– Мы играем дома, и нам будет очень сложно психологически на этом турнире. Ажиотаж, всем нужен результат… Но мы справимся с этим.

– Сможет ли сборная переломить негативную тенденцию последних лет?

– Постараемся. Мы делаем выводы после каждого матча. А то, что не играли отборочных матчей, не имеет большого значения. Команда провела много товарищеских встреч, в том числе с сильными сборными, например, с той же Бельгией.