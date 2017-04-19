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    Глушаков: «На Кубке конфедераций-2017 сборная России постарается переломить негативную тенденцию»

    Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поделился ожиданиями от старта Кубка конфедераций-2017. По словам футболиста, национальная команда постарается переломить негативную тенденцию, которая сложилась в последние годы.

    Напомним, турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

    – С кем из соперников на Кубке конфедераций хотелось бы встретиться в плей-офф?

    – Мне без разницы, с кем встречаться, со всеми хотелось бы сыграть и получить удовольствие.

    – Черчесов сказал, что сборная начинает турнир последней, восьмой по рейтингу. Вы тоже так думаете?

    – Мы играем дома, и нам будет очень сложно психологически на этом турнире. Ажиотаж, всем нужен результат… Но мы справимся с этим.

    – Сможет ли сборная переломить негативную тенденцию последних лет?

    – Постараемся. Мы делаем выводы после каждого матча. А то, что не играли отборочных матчей, не имеет большого значения. Команда провела много товарищеских встреч, в том числе с сильными сборными, например, с той же Бельгией.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.04.2017 23:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 20 апреля 2017, 02:40

      пошел ты ннннахер козззззел

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 20 апреля 2017, 00:31

      Мы болеть то будем, главное вы не подведите...

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