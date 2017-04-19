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Ари: «Другие ждали полицию, а мы с Фарфаном помогали людям»

19 апреля 2017, 15:15
20

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о своем вкладе в помощь пострадавшим в крупном ДТП. Напомним, Ари и Джефферсон Фарфан стали свидетелями столкновения машин и поучаствовали в спасении людей.

«У меня на глазах человек превысил скорость, и машины столкнулись. Я дико испугался. Побежал к столкнувшимся машинам. Был дым, и мог произойти взрыв.

Сначала мы увидели мужчину, и нам показалось, что он мертв. Мы помогли выбраться женщине. Затем физиотерапевт потрогал пульс мужчины и сказал, что он еще дышит.

Вокруг были люди, но никто не помогал. Дым только увеличивался. Хорошо, что все-таки появился человек, который начал тушить. Мы постарались помочь мужчине выбраться из машины.

Я думал только о том, чтобы помочь людям сохранить жизнь. Каждый человек должен помогать ближнему. В этом нет ничего особенного. Странно, что другие просто стояли на своих местах, смотрели, ждали полицию, пока мы с Фарфаном, физиотерапевтом и водителем помогали людям выбраться из машины», – рассказал Ари.

Инцидент произошел, когда футболисты возвращались с выездного матча против «Арсенала» (3:0).

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Ари Фарфан Джефферсон
Комментарии (20)
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!77
1492604487
Не удивлюсь, если в добавок нашлись ебланы cнимающие всё на телефон.
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marslond
1492604526
Молодец! Не знаю, но мне кажется, что Коко например, на помощь не пришёл бы.
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Garrincha58
1492606127
молодцы ребята с вами можно идти в разведку
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David_Fio
1492606251
Ради таких ребят как Ари и Фарфан стоить ходить на стадион в каком бы состоянии не находилась команда! Браво, парни!
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filosof sparty
1492606621
Вот как можно тупо стоять и смотреть?????????
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paracetamol
1492607660
Ари русским становится. Типа: в горящую избу войдет!
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Johnny2la
1492607680
МОЛОДЦЫ!!!! Вот так себя надо вести профессиональному спортсмену и публичной персоне! А не разивать свой рот по поводу и без и не думать, что раз звезда, то закон тебе не писан и на своей машине можно ездить как угодно!!
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Д Альбертини
1492609883
Молодцы ребята, хороший поступок!
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Mr. Tony Stark
1492614607
Пиар на горе зарабатывать, уебком по жизни быть
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maratagliulin
1492623342
Кто не был в такой ситуации - не поймет: человек впадает в ступор и ничего не делает. Для Россиян свойственна безбашенность и отсутствие боязни, т.е. ступора...Парни показали себя как настоящие русские мужики
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