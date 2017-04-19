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    Ари: «Другие ждали полицию, а мы с Фарфаном помогали людям»

    Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о своем вкладе в помощь пострадавшим в крупном ДТП. Напомним, Ари и Джефферсон Фарфан стали свидетелями столкновения машин и поучаствовали в спасении людей.

    «У меня на глазах человек превысил скорость, и машины столкнулись. Я дико испугался. Побежал к столкнувшимся машинам. Был дым, и мог произойти взрыв.

    Сначала мы увидели мужчину, и нам показалось, что он мертв. Мы помогли выбраться женщине. Затем физиотерапевт потрогал пульс мужчины и сказал, что он еще дышит.

    Вокруг были люди, но никто не помогал. Дым только увеличивался. Хорошо, что все-таки появился человек, который начал тушить. Мы постарались помочь мужчине выбраться из машины.

    Я думал только о том, чтобы помочь людям сохранить жизнь. Каждый человек должен помогать ближнему. В этом нет ничего особенного. Странно, что другие просто стояли на своих местах, смотрели, ждали полицию, пока мы с Фарфаном, физиотерапевтом и водителем помогали людям выбраться из машины», – рассказал Ари.

    Инцидент произошел, когда футболисты возвращались с выездного матча против «Арсенала» (3:0).

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.04.2017 15:15
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 19 апреля 2017, 20:35

      Кто не был в такой ситуации - не поймет: человек впадает в ступор и ничего не делает. Для Россиян свойственна безбашенность и отсутствие боязни, т.е. ступора...Парни показали себя как настоящие русские мужики

      1
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      Рейтинг: +10

      Mr. Tony Stark 19 апреля 2017, 18:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пиар на горе зарабатывать, уебком по жизни быть

      -5
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 19 апреля 2017, 16:51

      Молодцы ребята, хороший поступок!

      6
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      Рейтинг: +25

      Johnny2la 19 апреля 2017, 16:14

      МОЛОДЦЫ!!!! Вот так себя надо вести профессиональному спортсмену и публичной персоне! А не разивать свой рот по поводу и без и не думать, что раз звезда, то закон тебе не писан и на своей машине можно ездить как угодно!!

      7
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      Рейтинг: +245

      Тамхар > Johnny2la 19 апреля 2017, 20:23

      Да так хорошо бы вести себя каждому, а не только профессиональному спортсмену!

      0
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      Рейтинг: +25

      Johnny2la > Тамхар 20 апреля 2017, 07:56

      Согласен, согласен!

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 19 апреля 2017, 16:14

      Ари русским становится. Типа: в горящую избу войдет!

      6
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      ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan > paracetamol 19 апреля 2017, 16:38

      Так, по первоисточнику, в горящую избу баба должна была входить!

      1
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      Рейтинг: +11

      Planeta Lebedeff 19 апреля 2017, 16:06

      молодцы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 19 апреля 2017, 15:57

      Вот как можно тупо стоять и смотреть?????????

      3
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 > filosof sparty 19 апреля 2017, 16:01

      Ну можно ещё присесть и попкорн лопать

      -1
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > filosof sparty 19 апреля 2017, 16:15

      на видео снимали наверное

      2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > алекс88 19 апреля 2017, 16:19

      Мне что сейчас сделать, рассмеяться???

      0
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > filosof sparty 19 апреля 2017, 17:12

      Увы но это нынешние реалии,снимать на видео всё

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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 19 апреля 2017, 15:50

      Ради таких ребят как Ари и Фарфан стоить ходить на стадион в каком бы состоянии не находилась команда! Браво, парни!

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 апреля 2017, 15:48

      молодцы ребята с вами можно идти в разведку

      5
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      Рейтинг: +1381

      marslond 19 апреля 2017, 15:22

      Молодец! Не знаю, но мне кажется, что Коко например, на помощь не пришёл бы.

      5
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