Ари: «Другие ждали полицию, а мы с Фарфаном помогали людям»

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о своем вкладе в помощь пострадавшим в крупном ДТП. Напомним, Ари и Джефферсон Фарфан стали свидетелями столкновения машин и поучаствовали в спасении людей.

«У меня на глазах человек превысил скорость, и машины столкнулись. Я дико испугался. Побежал к столкнувшимся машинам. Был дым, и мог произойти взрыв.

Сначала мы увидели мужчину, и нам показалось, что он мертв. Мы помогли выбраться женщине. Затем физиотерапевт потрогал пульс мужчины и сказал, что он еще дышит.

Вокруг были люди, но никто не помогал. Дым только увеличивался. Хорошо, что все-таки появился человек, который начал тушить. Мы постарались помочь мужчине выбраться из машины.

Я думал только о том, чтобы помочь людям сохранить жизнь. Каждый человек должен помогать ближнему. В этом нет ничего особенного. Странно, что другие просто стояли на своих местах, смотрели, ждали полицию, пока мы с Фарфаном, физиотерапевтом и водителем помогали людям выбраться из машины», – рассказал Ари.

Инцидент произошел, когда футболисты возвращались с выездного матча против «Арсенала» (3:0).