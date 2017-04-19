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    Боатенг: «Роналду – один из лучших футболистов мира»

    Защитник «Баварии» Джером Боатенг после ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Реала» (2:4) назвал нападающего испанского клуба Криштиану Роналду, оформившего в данной встрече хет-трик, одним из лучших футболистов мира.

    «Не так просто было играть против быстрых нападающих «Реала». Это была серьезная нагрузка для моих мышц. В целом мы играли хорошо. Мы покидаем турнир с высоко поднятой головой. Роналду – это один из лучших игроков в мире», – сказал игрок.

    Ранее главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти выступил с критикой в адрес арбитра матча против «Реала».

    «Мы должны провести идеальный матч». Как Криштиану выкинул «Баварию» из Лиги чемпионов

    Источник: УЕФА

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    19.04.2017 01:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 19 апреля 2017, 06:40

      Считаю что Роналду, Месси и Ибрагимович это лучшие игроки последнего десятилетия!!! Каждый из этой троицы может в одиночку перевернуть исход матча !!!! Месси легенда барсы!!!! Ролналду доказал в двух грандах что он лучший!!! Ибрагимович вообще феномен))) в его возрасте играть в топ клубах и без проблем забивать это очень высокий уровень мастерства!!! Они уже все и всем доказали!!!! Я считаю что выделять кого то из них отдельно не стоит!!!
      Вот бы их в одну команду)))) они бы ещё как минимум два сезона шороху бы наводили))))

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > sergeyshubin 19 апреля 2017, 08:14

      Ибрагимович феномен? А с каких пор он им стал? Он что выигрывал ЛЧ, или вытаскивал на себе матчи? Кроме матча за кубок Английской лиги! А ЛЧ он ничего не показывал, совсем "Барселона" раз за разом уничтожала его ПСЖ. В вас говорит, просто личная симпатия к игроку и не более. Ибрагимович хороший игрок, но он далеко не великий!

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Болельщик Реал Мадрида 19 апреля 2017, 18:53

      Согласен, что Ибра не чета Месси и Роналду, но он и не так посредствен, поскольку:
      1) забил за карьеру около 500 мячей, что удавалось около 25 игрокам в истории.
      2) Выиграл 13 национальных чемпионатов в 4-х разных лигах, что никому не удавалось.
      3) Лучший бомбардир 5 сезонов в своих чемпионатах,
      4) Лучший бомбардир в истории ПСЖ и сборной Швеции.
      ну и прочие менее значимые достижения...

      Поэтому Ибру смело ставить в один ряд с Макааем, Вьери, Клозе, Форланом, Трезеге, Бергкампом и возможно даже Вильей, Дрогба, Это'О.

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      Рейтинг: +3558

      Axe111 19 апреля 2017, 05:55

      Роналдо - лучший футболист последних 10ти лет 100%

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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 19 апреля 2017, 02:15

      вы достойны финала, очень жаль что так рано встретились

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      Рейтинг: +259

      pzdc. > NEON-SM 19 апреля 2017, 06:03

      Сегодняшняя битва была равна финалу)) Очень зрелый матч )

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