Боатенг: «Роналду – один из лучших футболистов мира»

Считаю что Роналду, Месси и Ибрагимович это лучшие игроки последнего десятилетия!!! Каждый из этой троицы может в одиночку перевернуть исход матча !!!! Месси легенда барсы!!!! Ролналду доказал в двух грандах что он лучший!!! Ибрагимович вообще феномен))) в его возрасте играть в топ клубах и без проблем забивать это очень высокий уровень мастерства!!! Они уже все и всем доказали!!!! Я считаю что выделять кого то из них отдельно не стоит!!!
Вот бы их в одну команду)))) они бы ещё как минимум два сезона шороху бы наводили))))
Защитник «Баварии» Джером Боатенг после ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Реала» (2:4) назвал нападающего испанского клуба Криштиану Роналду, оформившего в данной встрече хет-трик, одним из лучших футболистов мира.
«Не так просто было играть против быстрых нападающих «Реала». Это была серьезная нагрузка для моих мышц. В целом мы играли хорошо. Мы покидаем турнир с высоко поднятой головой. Роналду – это один из лучших игроков в мире», – сказал игрок.
Ранее главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти выступил с критикой в адрес арбитра матча против «Реала».
«Мы должны провести идеальный матч». Как Криштиану выкинул «Баварию» из Лиги чемпионов