Боатенг: «Роналду – один из лучших футболистов мира»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг после ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Реала» (2:4) назвал нападающего испанского клуба Криштиану Роналду, оформившего в данной встрече хет-трик, одним из лучших футболистов мира.

«Не так просто было играть против быстрых нападающих «Реала». Это была серьезная нагрузка для моих мышц. В целом мы играли хорошо. Мы покидаем турнир с высоко поднятой головой. Роналду – это один из лучших игроков в мире», – сказал игрок.

Ранее главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти выступил с критикой в адрес арбитра матча против «Реала».

«Мы должны провести идеальный матч». Как Криштиану выкинул «Баварию» из Лиги чемпионов