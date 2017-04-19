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Анчелотти: «Я горжусь командой. Мы были наказаны судьями»

19 апреля 2017, 01:17
42

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти после ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Реала» (2:4) выступил с критикой в адрес судейской бригады Виктора Кашшаи, обслуживавшей данный поединок.

«Судьи выступили хуже нас. Я действительно горжусь командой, мы старались, но были наказаны арбитром. Все бывает, такое может случиться, но нельзя допускать такую серию ошибок. Надеюсь, что в будущем арбитрам будет помогать ТВ, что будет использоваться видео. Такого не должно происходить на таком высоком уровне», – заявил специалист.

«Бавария» выбыла из розыгрыша Лиги чемпионов, проиграв «Реалу» по сумме двух матчей со счетом 3:6.

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Источник: Twitter
Лига чемпионов Бавария Реал Анчелотти Карло Кашшаи Виктор
Комментарии (42)
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ArmyaneVpered
1492557278
Пффф Как будто без судей Бавария что-то показала Очень странные ведрикты, если Бавария кроме сомнительного пенальти и нелепого автогола Рамоса ничего не показала
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RON72
1492557571
Итог на табло!
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Petrak86
1492566997
когда счет 3-6 - какие судьи??? явный же перевес Реала, надо было самим играть.
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Max Urbanov
1492568471
Какой бред, Карло... Абсолютно обоюдное судейство было, к тому же вам и пенку дали, а со вторым голом просто повезло. Соглашусь с Petrak86, что пропуская 3 мяча за 8 минут, какие могут быть судьи виноваты?
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Axe111
1492570395
хватит ныть про судейство, поле мяч ворота
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Kimset
1492573173
Не смотрел,но верю папе Карло.Педик Роналдо, чисто забивает раз в три года.
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Черемшанец
1492576034
да это просто позорнейшее судейство в конце матча!! фолит игрок Реала имея желтую ему не дают 2 ую, фолит ( даже не фолит играет чисто в мяч в подкате ) игрок Баварии, ему 2 желтая и 7 минут доконца + явное доп время!! в котором Реал получает огромный перевес т.к. Бавария в меньшенстве и без опорника!! а в доп время рещающий гол из оффсайда!! это типа контрольный выстрел от судей!!!
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Болельщик Реал Мадрида
1492578307
А в итоге Реал Мадрид в который раз забивает четыре мяча в ворота "Баварии". И кто бы и чтобы не говорил про Роналдо и его репутацию, про то что он якобы забил из оффсайда и что не удали никого из состава Реала и прочую чушь и что Реалу снова помогают и толкают его дальше, Мадрид снова показывает зрелищную игру и чемпионскую игру. Если "Бавария" была так хороша и так крута, почему она еле еле наиграла на одни гол? Где был Левандовский, почему он не тащил так как это делает Роналдо? Где была вся звездная полузащита во главе Тьяго Алькантра? Почему он не тащил как как это делал Марко Ассенсио? Где были все защитники? Почему-то Рамос регулярно появлялся у чужой штрафной, а Марсело в ней жил по сути весь матч. Где была вся "Бавария"?
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neveldomha
1492582797
Такого откровенно говняного судейства в ЛЧ, как в этом сезоне, я пожалуй не припомню.
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Schicko_008
1492589174
По итогам двух матчей (давайте до удаления Видаля возьмем) мы имеем: РЕАЛ: 1) чистый гол на своем поле 2) два чистых гола на выезде БАВАРИЯ: 1) чистый гол на своем поле 2) сомнительный пенальти и нелепый автогол от Реала на выезде Теперь про судейство: В ПОЛЬЗУ РЕАЛА: 1) сомнительное удаление Видаля (хотя основания были) В ПОЛЬЗУ БАВАРИИ: 1) Абсолютно левый пенальти в первом матче 2) Сомнительный пенальти во втором матче (хотя основания были). То, что было после удаления Видаля было вопросом времени. Кто больше достоин победы?
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