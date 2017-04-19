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    Анчелотти: «Я горжусь командой. Мы были наказаны судьями»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти после ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Реала» (2:4) выступил с критикой в адрес судейской бригады Виктора Кашшаи, обслуживавшей данный поединок.

    «Судьи выступили хуже нас. Я действительно горжусь командой, мы старались, но были наказаны арбитром. Все бывает, такое может случиться, но нельзя допускать такую серию ошибок. Надеюсь, что в будущем арбитрам будет помогать ТВ, что будет использоваться видео. Такого не должно происходить на таком высоком уровне», – заявил специалист.

    «Бавария» выбыла из розыгрыша Лиги чемпионов, проиграв «Реалу» по сумме двух матчей со счетом 3:6.

    «Мы должны провести идеальный матч». Как Криштиану выкинул «Баварию» из Лиги чемпионов

    Источник: Twitter

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    19.04.2017 01:17
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 19 апреля 2017, 11:06

      По итогам двух матчей (давайте до удаления Видаля возьмем) мы имеем:
      РЕАЛ:
      1) чистый гол на своем поле
      2) два чистых гола на выезде
      БАВАРИЯ:
      1) чистый гол на своем поле
      2) сомнительный пенальти и нелепый автогол от Реала на выезде

      Теперь про судейство:
      В ПОЛЬЗУ РЕАЛА:
      1) сомнительное удаление Видаля (хотя основания были)
      В ПОЛЬЗУ БАВАРИИ:
      1) Абсолютно левый пенальти в первом матче
      2) Сомнительный пенальти во втором матче (хотя основания были).

      То, что было после удаления Видаля было вопросом времени.

      Кто больше достоин победы?

      -3
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha > Schicko_008 19 апреля 2017, 12:07

      Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика.
      (М. Твен)

      2
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > neveldomha 19 апреля 2017, 18:26

      А в чем тогда правда, брат?

      0
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > Schicko_008 19 апреля 2017, 18:57

      Сомнительный пенальти, хотя были основания :)))
      У каждого своя правда, брат.

      0
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      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > la verdad 19 апреля 2017, 19:06

      Ну пускай будет так. Тогда Кашшаи был прав во всех эпизодах, у него же своя правда.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Schicko_008 19 апреля 2017, 23:45

      Значит так.

      0
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      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 19 апреля 2017, 10:27

      Машины.

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      Рейтинг: +383

      Docentusa 19 апреля 2017, 09:59

      Слили Баварию!!!

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      Рейтинг: +11

      ИБИ ТЕРЕК > Docentusa 19 апреля 2017, 10:22

      судья явно слил

      2
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 19 апреля 2017, 09:19

      Такого откровенно говняного судейства в ЛЧ, как в этом сезоне, я пожалуй не припомню.

      2
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      Рейтинг: +11

      ИБИ ТЕРЕК > neveldomha 19 апреля 2017, 10:21

      как можно простить судье такой провал где ФИФА блядь сволочи засудили такую команду

      1
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      Рейтинг: +276

      Black77718 19 апреля 2017, 09:16

      Ага "отличнейший" матч и поэтому они 0-1 и 1-2 на своём поле проигрывали до удаления,не за кого не болею но тогда надо было у Реала удалять Казимиро в таком случае там тоже был фол от него а уже была жёлтая до этого.Бавария имела 2-3 момента и пенальти в начале 2 тайма,автогол Реала сделал счёт равным по итогам двух встреч,но после удаления стало ясно что Реал добьёт Баварию в овертайме так как у тех сил уже не оставалось и в меньшинстве,паскудное судейство.

      2
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      Рейтинг: +24

      _HiTi_MaN_ > Black77718 19 апреля 2017, 10:30

      Красной да, не было, но и пенальти не было)

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Black77718 19 апреля 2017, 10:55

      По хорошему Видаля можно было и раньше удалять... и как говорили защитники Барсы после матча с ПСЖ - основание было! Дискреция судьи...
      Хотя я согласен с Кроосом, судейство испортило победу Реала.

      0
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      Рейтинг: +276

      Black77718 > _HiTi_MaN_ 19 апреля 2017, 10:56

      Да пофиг что там было надоело смотреть на Реала и Барса дрочеров пусть в этот раз выиграет Ювентус,Атлетико или Монако,а то зажрались хотят один тайм норм играют хотят второй не играют,оборону не усиляют,хочу чтоб им кто нибудь взбучку задал.Барсе уже,Реалу надо бы.Фиолетово мне в принципе что Бавария что Реал но судьи портят такие моменты вне зависимости от того какой итоговый результат.

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      Рейтинг: +24

      _HiTi_MaN_ > Black77718 19 апреля 2017, 13:18

      Да это то понятно, мне тож на них всё равно, я на это всё смотрю объективно!

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 19 апреля 2017, 08:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А в итоге Реал Мадрид в который раз забивает четыре мяча в ворота "Баварии". И кто бы и чтобы не говорил про Роналдо и его репутацию, про то что он якобы забил из оффсайда и что не удали никого из состава Реала и прочую чушь и что Реалу снова помогают и толкают его дальше, Мадрид снова показывает зрелищную игру и чемпионскую игру. Если "Бавария" была так хороша и так крута, почему она еле еле наиграла на одни гол? Где был Левандовский, почему он не тащил так как это делает Роналдо? Где была вся звездная полузащита во главе Тьяго Алькантра? Почему он не тащил как как это делал Марко Ассенсио? Где были все защитники? Почему-то Рамос регулярно появлялся у чужой штрафной, а Марсело в ней жил по сути весь матч. Где была вся "Бавария"?

      -6
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha > Болельщик Реал Мадрида 19 апреля 2017, 09:02

      Похоже матч ты не смотрел.

      3
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > neveldomha 19 апреля 2017, 14:58

      Да, нет. Я смотрел до самого конца.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > neveldomha 19 апреля 2017, 18:58

      Смотрел в розовых очках :)))

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > Болельщик Реал Мадрида 19 апреля 2017, 20:06

      Сколько мне вы не поставили минусов и не пытались "выпрыгнуть из кожи" и доказать, что "Баварию" засудили, все равно Реал Мадрид прошел дальше и будет играть в полуфинале и возможно в финале и надеюсь опять возьмет очередной кубок. HALA MADRID! HALA MADRID!HALA MADRID!HALA MADRID!HALA MADRID!HALA MADRID!HALA MADRID!HALA MADRID!HALA MADRID!HALA MADRID!HALA MADRID!HALA MADRID! "Уши" будут нашими! HALA MADRID!HALA MADRID!HALA MADRID!HALA MADRID!HALA MADRID!HALA MADRID!HALA MADRID!

      0
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      Рейтинг: +288

      NotFound 19 апреля 2017, 07:49

      В комментах одни глоры реала )

      0
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      Рейтинг: +46

      Черемшанец 19 апреля 2017, 07:27

      да это просто позорнейшее судейство в конце матча!! фолит игрок Реала имея желтую ему не дают 2 ую, фолит ( даже не фолит играет чисто в мяч в подкате ) игрок Баварии, ему 2 желтая и 7 минут доконца + явное доп время!! в котором Реал получает огромный перевес т.к. Бавария в меньшенстве и без опорника!! а в доп время рещающий гол из оффсайда!! это типа контрольный выстрел от судей!!!

      5
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      Рейтинг: +9

      I ash-k-a > Черемшанец 19 апреля 2017, 07:54

      "Решающий гол" - это какой по счету? Понял бы твой комент, если счет был 2-2...

      -1
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      ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар > I ash-k-a 19 апреля 2017, 09:53

      Все правильно - решающий, которым испанцы счет сравняли. И он забит был из вне игры. Решающий потому, что после этого немцы кинулись отыгрываться и пошли провалы в обороне, обрезы и пр.

      0
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      ...
      Рейтинг: +46

      Черемшанец > I ash-k-a 19 апреля 2017, 12:46

      какой гол выводил их в 1/2?? тот и решающий!:)) плюс к этому этот решающий оффсайдный гол заставлял Баварию ломать всю схему игры и в 10 -ом идти вперед и Реал этим успешно воспользовался!!! и еще такой момент до удаления в первой игре преимуществом владела Бавария и счет был 1-1, до удаления во второй игре равная игра и счет 2-1 в пользу Баварии!! после удалений мгновенное преимущество Реала и 1-0 в первой игре и 3-0 во второй игре!!!

      0
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      Рейтинг: +13

      Kimset 19 апреля 2017, 06:39

      Не смотрел,но верю папе Карло.Педик Роналдо, чисто забивает раз в три года.

      3
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 > Kimset 19 апреля 2017, 07:30

      Согласно!самый нормальный комент за последнее время!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +788

      JI e x a > Kimset 19 апреля 2017, 11:15

      проверь, ты там клавиатуру слюнями на закапал?))) а желчный пузырь не лопнул случайно ?)

      -1
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 19 апреля 2017, 06:37

      Ошибки Кашшаи - были, есть и будут, если он будет судить серьезные матчи

      -1
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