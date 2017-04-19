Анчелотти: «Я горжусь командой. Мы были наказаны судьями»

По итогам двух матчей (давайте до удаления Видаля возьмем) мы имеем:
РЕАЛ:
1) чистый гол на своем поле
2) два чистых гола на выезде
БАВАРИЯ:
1) чистый гол на своем поле
2) сомнительный пенальти и нелепый автогол от Реала на выезде
Теперь про судейство:
В ПОЛЬЗУ РЕАЛА:
1) сомнительное удаление Видаля (хотя основания были)
В ПОЛЬЗУ БАВАРИИ:
1) Абсолютно левый пенальти в первом матче
2) Сомнительный пенальти во втором матче (хотя основания были).
То, что было после удаления Видаля было вопросом времени.
Кто больше достоин победы?
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти после ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Реала» (2:4) выступил с критикой в адрес судейской бригады Виктора Кашшаи, обслуживавшей данный поединок.
«Судьи выступили хуже нас. Я действительно горжусь командой, мы старались, но были наказаны арбитром. Все бывает, такое может случиться, но нельзя допускать такую серию ошибок. Надеюсь, что в будущем арбитрам будет помогать ТВ, что будет использоваться видео. Такого не должно происходить на таком высоком уровне», – заявил специалист.
«Бавария» выбыла из розыгрыша Лиги чемпионов, проиграв «Реалу» по сумме двух матчей со счетом 3:6.
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