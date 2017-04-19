Анчелотти: «Я горжусь командой. Мы были наказаны судьями»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти после ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Реала» (2:4) выступил с критикой в адрес судейской бригады Виктора Кашшаи, обслуживавшей данный поединок.

«Судьи выступили хуже нас. Я действительно горжусь командой, мы старались, но были наказаны арбитром. Все бывает, такое может случиться, но нельзя допускать такую серию ошибок. Надеюсь, что в будущем арбитрам будет помогать ТВ, что будет использоваться видео. Такого не должно происходить на таком высоком уровне», – заявил специалист.

«Бавария» выбыла из розыгрыша Лиги чемпионов, проиграв «Реалу» по сумме двух матчей со счетом 3:6.

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