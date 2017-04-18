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    «В матче с «Лестером» все решат детали». Как «Атлетико» снова вышел в полуфинал ЛЧ (ВИДЕО)


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    Голосов: 1
    18.04.2017 23:39
    Англичане очень старались, но класс испанского клуба решил судьбу противостояния. О 100-м голе «Атлетико», странном достижении Варди и успехе испанцев – в материале «Бомбардира».

    «Атлетико» после минимальной домашней победы над «Лестером» оставался однозначным фаворитом в этой паре, что и подтвердил еще в первом тайме – счет открыл Сауль, забивший 100-й гол для клуба в Лиге чемпионов. Любопытно, что первый был забит в матче со «Стяуа» 20 лет назад, и в той же игре дублем отметился нынешний главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.

    «Лестер», выигравший все четыре матча дома в ЛЧ, бросился отыгрываться и добился своего во втором тайме – отличился Варди, который в этом турнире забивает только испанцам и только в плей-офф. Тут же англичане упустили еще два супермомента, а «Атлетико» стойко выдержал штурм, а затем и сам едва не вышел вперед – не разобрались в остром выпаде Гризманн и Коке. В дальнейшем на два гола «Лестеру» было рассчитывать уже очень сложно. Все решили детали, как и говорил Симеоне. Не забили – прощайтесь с Лигой чемпионов. Так и закончили – 1:1. А как вам статистика вылетов клуба из Лестера в еврокубковых турнирах?

    Из четырех последних сезонах Лиги чемпионов «Атлетико» выходит в полуфинал в третий раз. Сезон у команды не столь яркий как предыдущие, только в ЛЧ это не имеет никакого значения. «Лестеру» спасибо за сезон, но в главную четверку вышел сильнейший клуб. Который никто себе в соперники не захочет точно.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Marca
    Рейтинг: 3 Голосов: 1
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +459

      77SAM 20 апреля 2017, 00:41

      %

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      sega77+ 19 апреля 2017, 06:20

      кончилась сказка лестера

      0
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