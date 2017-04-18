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  • «В матче с «Лестером» все решат детали». Как «Атлетико» снова вышел в полуфинал ЛЧ (ВИДЕО)

«В матче с «Лестером» все решат детали». Как «Атлетико» снова вышел в полуфинал ЛЧ (ВИДЕО)

«Атлетико» после минимальной домашней победы над «Лестером» оставался однозначным фаворитом в этой паре, что и подтвердил еще в первом тайме – счет открыл Сауль, забивший 100-й гол для клуба в Лиге чемпионов. Любопытно, что первый был забит в матче со «Стяуа» 20 лет назад, и в той же игре дублем отметился нынешний главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.

«Лестер», выигравший все четыре матча дома в ЛЧ, бросился отыгрываться и добился своего во втором тайме – отличился Варди, который в этом турнире забивает только испанцам и только в плей-офф. Тут же англичане упустили еще два супермомента, а «Атлетико» стойко выдержал штурм, а затем и сам едва не вышел вперед – не разобрались в остром выпаде Гризманн и Коке. В дальнейшем на два гола «Лестеру» было рассчитывать уже очень сложно. Все решили детали, как и говорил Симеоне. Не забили – прощайтесь с Лигой чемпионов. Так и закончили – 1:1. А как вам статистика вылетов клуба из Лестера в еврокубковых турнирах?

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Из четырех последних сезонах Лиги чемпионов «Атлетико» выходит в полуфинал в третий раз. Сезон у команды не столь яркий как предыдущие, только в ЛЧ это не имеет никакого значения. «Лестеру» спасибо за сезон, но в главную четверку вышел сильнейший клуб. Который никто себе в соперники не захочет точно.

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Лига чемпионов Лига чемпионов Лестер Атлетико Гризманн Антуан Симеоне Диего
Комментарии (2)
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sega77+
1492572052
кончилась сказка лестера
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