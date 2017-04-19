Варди заявил, что футболисты «Лестера» могут гордиться собой

Нападающий «Лестера» Джейми Варди подвел итоги четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1). Напомним, форвард стал автором забитого мяча.

«Мы бросили все силы в бой во втором тайме, добились некоторых успехов, но в итоге не достигли результата. Мы отдали все, что могли, и можем гордиться собой», – заявил футболист.

«Лестер» выбыл из турнира, проиграв мадридскому клубу по сумме двух матчей со счетом 1:2.

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