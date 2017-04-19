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    Варди заявил, что футболисты «Лестера» могут гордиться собой

    Нападающий «Лестера» Джейми Варди подвел итоги четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1). Напомним, форвард стал автором забитого мяча.

    «Мы бросили все силы в бой во втором тайме, добились некоторых успехов, но в итоге не достигли результата. Мы отдали все, что могли, и можем гордиться собой», – заявил футболист.

    «Лестер» выбыл из турнира, проиграв мадридскому клубу по сумме двух матчей со счетом 1:2.

    «В матче с «Лестером» все решат детали». Как «Атлетико» снова вышел в полуфинал ЛЧ

    Источник: УЕФА

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    19.04.2017 00:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 19 апреля 2017, 01:20

      Могут!!!!!!

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