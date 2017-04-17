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    ФНЛ. «Кубань» и «Тюмень» забили четыре гола на двоих и другие результаты

    Матч 32-го тура ФНЛ между «Кубанью» и «Тюменью» закончился победой хозяев со счетом 3:1. В составе хозяйской команды забили Никита Маляров, Спартак Гогниев и Алексей Гай. У гостей отличился Хасан Мамтов.

    «Кубань» набрала 46 очков и вышла на седьмое место в турнирной таблице. «Тюмень» по-прежнему занимает восьмую строчку.

    Матчи «Химки»«Балтика» и «Факел»«Шинник» завершились победами хозяев с минимальным счетом.

    Россия. ФНЛ. 32-й тур

    Кубань (Краснодар) — Тюмень — 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 — Маляров, 12; 2:0 — Гогниев, 44; 2:1 — Гай, 47; 3:1 — Мамтов, 69.

    Удаления: Камалутдин, 56 — нет.

    Химки — Балтика (Калининград) — 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 — Кузьмичев, 22.

    Факел (Воронеж) — Шинник (Ярославль) — 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 — Шахов, 57.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.04.2017 20:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +354

      REDAT 20 апреля 2017, 21:36

      Ждем "Кубань" РФПЛ!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +14

      OlegSHW > REDAT 22 апреля 2017, 09:12

      КУБАНЬ-ЧЕМПИОН!!!

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 19 апреля 2017, 18:28

      Сибирь с Динамо тоже четыре забили..., но сибиряков это не радует.

      -1
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      Рейтинг: +354

      REDAT > афоня72 20 апреля 2017, 21:37

      Сравнил ты,ты посмотри как "Кубань"лихорадит все хорошие игроки ушли!!!!! Играю за спасибо !!!!!!!!!!!!!!

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