ФНЛ. «Кубань» и «Тюмень» забили четыре гола на двоих и другие результаты

Матч 32-го тура ФНЛ между «Кубанью» и «Тюменью» закончился победой хозяев со счетом 3:1. В составе хозяйской команды забили Никита Маляров, Спартак Гогниев и Алексей Гай. У гостей отличился Хасан Мамтов.

«Кубань» набрала 46 очков и вышла на седьмое место в турнирной таблице. «Тюмень» по-прежнему занимает восьмую строчку.

Матчи «Химки» — «Балтика» и «Факел» — «Шинник» завершились победами хозяев с минимальным счетом.

Россия. ФНЛ. 32-й тур