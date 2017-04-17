ФНЛ. «Кубань» и «Тюмень» забили четыре гола на двоих и другие результаты

Матч 32-го тура ФНЛ между «Кубанью» и «Тюменью» закончился победой хозяев со счетом 3:1. В составе хозяйской команды забили Никита Маляров, Спартак Гогниев и Алексей Гай. У гостей отличился Хасан Мамтов.
«Кубань» набрала 46 очков и вышла на седьмое место в турнирной таблице. «Тюмень» по-прежнему занимает восьмую строчку.
Матчи «Химки» — «Балтика» и «Факел» — «Шинник» завершились победами хозяев с минимальным счетом.
Россия. ФНЛ. 32-й тур
Кубань (Краснодар) — Тюмень — 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 — Маляров, 12; 2:0 — Гогниев, 44; 2:1 — Гай, 47; 3:1 — Мамтов, 69.
Удаления: Камалутдин, 56 — нет.
Химки — Балтика (Калининград) — 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 — Кузьмичев, 22.
Факел (Воронеж) — Шинник (Ярославль) — 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 — Шахов, 57.
Источник: Бомбардир.ру