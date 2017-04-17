Взрывы в Дортмунде могли привести к смертям, если бы случились чуть раньше

Полиция Дортмунда опубликовала заявление, в котором говорится, что количество пострадавших в результате взрыва бомб у автобуса «Боруссии» в прошедший вторник перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако» могло быть значительно большим, если бы взрыв произошел чуть раньше по времени.

«В случае, если бы взрыв произошел на несколько секунд ранее, то тогда весь автобус оказался бы под ударом. В этом случае не удалось бы избежать серьезных травм и, возможно, смертей», – говорится в заявлении полиции.

Известно, что в результате взрыва пострадал защитник «Боруссии» Марк Бартра, у которого диагностировали перелом лучевой кости руки. Он успешно перенес операцию сразу после инцидента. 15 апреля игрок был выписан из больницы.