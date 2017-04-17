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    Взрывы в Дортмунде могли привести к смертям, если бы случились чуть раньше

    Полиция Дортмунда опубликовала заявление, в котором говорится, что количество пострадавших в результате взрыва бомб у автобуса «Боруссии» в прошедший вторник перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако» могло быть значительно большим, если бы взрыв произошел чуть раньше по времени.

    «В случае, если бы взрыв произошел на несколько секунд ранее, то тогда весь автобус оказался бы под ударом. В этом случае не удалось бы избежать серьезных травм и, возможно, смертей», – говорится в заявлении полиции.

    Известно, что в результате взрыва пострадал защитник «Боруссии» Марк Бартра, у которого диагностировали перелом лучевой кости руки. Он успешно перенес операцию сразу после инцидента. 15 апреля игрок был выписан из больницы.

    Источник: Bild

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    17.04.2017 06:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 17 апреля 2017, 09:56

      Хорошо, что все обошлось!

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