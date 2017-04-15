Гаджиев: «Амкар» можно поздравить с ничьей в матче с «Уфой»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев остался доволен ничьей в матче 23-го тура РФПЛ с «Уфой» (1:1). По словам специалиста, результат в целом можно считать нормальным.

Напомним, что пермякам удалось отыграться и спастись от поражения за минуту до конца основного времени встречи.

«Конечно, с таким результатом нас можно поздравить, потому что матч получился тяжелым. Все знают, что «Уфа» является хорошей организованной командой, здорово играющей в обороне. В сегодняшней ситуации отыграться на последних минутах – это хорошо. Другое дело, что пропустили после собственной ошибки. У нас были моменты, может, не супер-пупер, но были, так что в целом результат нормальный. Нельзя сказать, что слишком хороший или плохой», – сказал Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол».