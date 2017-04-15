Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гаджиев: «Амкар» можно поздравить с ничьей в матче с «Уфой»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев остался доволен ничьей в матче 23-го тура РФПЛ с «Уфой» (1:1). По словам специалиста, результат в целом можно считать нормальным.

    Напомним, что пермякам удалось отыграться и спастись от поражения за минуту до конца основного времени встречи.

    «Конечно, с таким результатом нас можно поздравить, потому что матч получился тяжелым. Все знают, что «Уфа» является хорошей организованной командой, здорово играющей в обороне. В сегодняшней ситуации отыграться на последних минутах – это хорошо. Другое дело, что пропустили после собственной ошибки. У нас были моменты, может, не супер-пупер, но были, так что в целом результат нормальный. Нельзя сказать, что слишком хороший или плохой», – сказал Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.04.2017 14:34
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11