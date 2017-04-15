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  • Лига 1. «Монако» благодаря голу Фалькао одержал волевую победу над «Дижоном»

Лига 1. «Монако» благодаря голу Фалькао одержал волевую победу над «Дижоном»

15 апреля 2017, 23:50
7

В матче 33-го тура Лиги 1 «Монако» в родных стенах одержал волевую победу над «Дижоном» – 2:1. Автором решающего гола в составе хозяев стал Радамель Фалькао.

Данный успех позволил красно-белым набрать 77 очков и укрепиться на первом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Дижон» располагается в зоне вылета.

Чемпионат Франции. Лига 1. 33-й тур

Монако – Дижон – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Варро, 42; 1:1 – Дирар, 69; 2:1 – Фалькао, 81.

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Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Монако Дижон
Комментарии (7)
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Робинзон
1492290058
просыпается Фалькао это очень хорошо .
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Лопатка
1492290436
боруссия вас разнесёт
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Ще Гевара
1492290541
Монако - чемпион!
Ответить
+50/-50
1492290826
Не верил в победу. Монако интересная и самая забивная команда еврозоны. Нагнут они Боруссию и второй раз.
Ответить
Михаил Шевченко
1492291309
Монако радует
Ответить
АлёшкА91
1492291567
Ещё немного и чемпионство ваше!
Ответить
яйва-яйва
1492324052
Неплохо!
Ответить
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