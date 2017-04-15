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    Лига 1. «Монако» благодаря голу Фалькао одержал волевую победу над «Дижоном»

    В матче 33-го тура Лиги 1 «Монако» в родных стенах одержал волевую победу над «Дижоном» – 2:1. Автором решающего гола в составе хозяев стал Радамель Фалькао.

    Данный успех позволил красно-белым набрать 77 очков и укрепиться на первом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Дижон» располагается в зоне вылета.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 33-й тур

    Монако – Дижон – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Варро, 42; 1:1 – Дирар, 69; 2:1 – Фалькао, 81.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.04.2017 23:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 16 апреля 2017, 09:27

      Неплохо!

      0
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 16 апреля 2017, 00:26

      Ещё немного и чемпионство ваше!

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 16 апреля 2017, 00:21

      Монако радует

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 16 апреля 2017, 00:13

      Не верил в победу. Монако интересная и самая забивная команда еврозоны. Нагнут они Боруссию и второй раз.

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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 16 апреля 2017, 00:09

      Монако - чемпион!

      0
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      Рейтинг: +41

      Лопатка 16 апреля 2017, 00:07

      боруссия вас разнесёт

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      Рейтинг: +581

      Робинзон 16 апреля 2017, 00:00

      просыпается Фалькао
      это очень хорошо
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