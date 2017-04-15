Лига 1. «Монако» благодаря голу Фалькао одержал волевую победу над «Дижоном»

В матче 33-го тура Лиги 1 «Монако» в родных стенах одержал волевую победу над «Дижоном» – 2:1. Автором решающего гола в составе хозяев стал Радамель Фалькао.

Данный успех позволил красно-белым набрать 77 очков и укрепиться на первом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Дижон» располагается в зоне вылета.

Чемпионат Франции. Лига 1. 33-й тур

Монако – Дижон – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Варро, 42; 1:1 – Дирар, 69; 2:1 – Фалькао, 81.

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Турнирная таблица Лиги 1

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