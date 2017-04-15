Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» обыграла «Айнтрахт», «РБ Лейпциг» разгромил «Фрайбург» и другие результаты

В матче 29-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» на своем поле крупно обыграл «Фрайбург» со счетом 4:0. Данный успех позволил клубу из Лейпцига, располагающемуся на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии, набрать 61 очко.

В других встречах «Хоффенхайм» и менхенгладбахская «Боруссия» забили на двоих восемь голов, дортмундская «Боруссия» уверенно победила «Айнтрахт».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 29-й тур

Аугсбург – Кельн – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Хинтереггер, 5; 2:0 – Верхаг, 23 (с пенальти); 2:1 – Макс, 65.

Удаления: Чхоль, 89; Финнбогасон, 90+2 – нет.

Боруссия Д – Айнтрахт – 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Ройс, 2; 1:1 – Фабиан, 29; 2:1 – Папастатопулос, 34; 3:1 – Обамеянг, 86.

Вольфсбург – Ингольштадт – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Зуттнер, 45 (в свои ворота); 2:0 – Малли, 68; 3:0 – Гомес, 80.

Майнц – Герта – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Латца, 45.

РБ Лейпциг – Фрайбург – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Поульсен, 36; 2:0 – Вернер, 42; 3:0 – Кейта, 51; 4:0 – Демме, 90+1.

Хоффенхайм – Боруссия М – 5:3 (2:2)

Голы: 1:0 – Салаи, 9; 2:0 – Салаи, 24; 2:1 – Вестергор, 31; 2:2 – Штиндль, 35; 3:2 – Демирбай, 58; 4:2 – Ют, 75; 4:3 – Дауд, 78; 5:3 – Демирбай, 89.

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