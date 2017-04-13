Чемпионшип. Хет-трик Пауэлла принес «Уигану» волевую победу над «Барнсли»

В матче 42-го тура Чемпионшипа «Уиган» на своем поле сломил сопротивление «Барнсли» – 3:2. Стоит отметить, что хозяева по ходу встречу уступали со счетом 0:2.

Все три гола в составе «Уигана» забил полузащитник Ник Пауэлл, выступавший ранее за «Манчестер Юнайтед».

Благодаря этому результату «Уиган» набрал 40 очков и поднялся на 22-е место в турнирной таблице. В активе «Барнсли» – 56 очков и 13-я строчка.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 42-й тур

Уиган – Барнсли – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Армстронг, 42; 0:2 – Кент, 59; 1:2 – Пауэлл, 71; 2:2 – Паэулл, 72; 3:2 – Пауэлл, 82 (с пенальти).

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