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    Кинг делает ставку на домашний успех «Лестера»

    Полузащитник «Лестера» Энди Кинг заявил, что его команда добилась поставленной цели на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с «Атлетико» в Мадриде. По его словам, англичане сохранили шансы на общую победу.

    «Мы рассчитывали сохранить шансы на общую победу после этого матча и добились цели. Надеюсь, в ответной встрече сможем изменить ход противостояния, как в предыдущем круге.

    Знаем, что мы сильны у себя дома и можем доставить сопернику проблемы», – заявил Кинг после финального свистка.

    Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Атлетико» – «Лестер» закончился со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет во вторник, 18 апреля, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    13.04.2017 07:16
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