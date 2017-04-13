Кинг делает ставку на домашний успех «Лестера»

Полузащитник «Лестера» Энди Кинг заявил, что его команда добилась поставленной цели на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с «Атлетико» в Мадриде. По его словам, англичане сохранили шансы на общую победу.

«Мы рассчитывали сохранить шансы на общую победу после этого матча и добились цели. Надеюсь, в ответной встрече сможем изменить ход противостояния, как в предыдущем круге.

Знаем, что мы сильны у себя дома и можем доставить сопернику проблемы», – заявил Кинг после финального свистка.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Атлетико» – «Лестер» закончился со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет во вторник, 18 апреля, в 21:45 по московскому времени.