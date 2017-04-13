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    Дрогба перешел в клуб третьего дивизиона США

    Экс-нападающий «Челси» Дидье Дрогба подписал контракт с американским клубом «Финикс Райзинг», сообщает New York Times. Команда выступает в третьем дивизионе Соединенных Штатов.

    «Я уверен, что смогу помочь команде выйти в МЛС. Я всегда любил трудности. Клуб организован на высшем уровне. Единственное, чего не хватает — так это статуса команды высшего дивизиона», — прокомментировал трансфер 39-летний ивуариец.

    После ухода из лондонского клуба игрок выступал за «Шанхай Шэньхуа» и «Галатасарай». После годичного возвращения на «Стэмфорд Бридж» в сезоне 2014/15 он подписал контракт с «Монреаль Импакт».

    Согласно источнику, ради перехода в «Финикс» Дрогба отказал командам из Англии и Франции. «Бомбардир» сообщал об интересе к футболисту со стороны «Коринтианса» и австралийского клуба «Мельбурн Саус».

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.04.2017 00:58
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