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    Дрогба не захотел играть за «Коринтианс»

    Ивуарийский нападающий Дидье Дрогба не будет играть за бразильский клуб «Коринтианс».

    Слухи о переезде в Бразилию футболист развеял лично.

    «Было много слухов относительно моего перехода в «Коринтианс», но для меня было важно провести встречу с президентом клуба Роберто де Андраде.

    Я его поблагодарил за интерес к своей персоне, но также заявил, что переход в его клуб стал бы бы для меня неправильным решением», – прокомментировал ситуацию Дрогба.

    Напомним, что последним клубом ивуарийца был «Монреаль».

    Источник: Twitter

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    01.02.2017 06:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +187

      zubr252 1 февраля 2017, 08:50

      Правильно пора на пенсию

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