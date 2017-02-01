Дрогба не захотел играть за «Коринтианс»

Ивуарийский нападающий Дидье Дрогба не будет играть за бразильский клуб «Коринтианс».

Слухи о переезде в Бразилию футболист развеял лично.

«Было много слухов относительно моего перехода в «Коринтианс», но для меня было важно провести встречу с президентом клуба Роберто де Андраде.

Я его поблагодарил за интерес к своей персоне, но также заявил, что переход в его клуб стал бы бы для меня неправильным решением», – прокомментировал ситуацию Дрогба.

Напомним, что последним клубом ивуарийца был «Монреаль».