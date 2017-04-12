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  • В ЦСКА заявили, что не интересуются и не интересовались Нойштедтером

В ЦСКА заявили, что не интересуются и не интересовались Нойштедтером

12 апреля 2017, 18:53
14

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский заявил, что московский клуб не заинтересован в услугах полузащитника «Фенербахче» и сборной России Романа Нойштедтера.

Напомним, ранее сообщалось, что красно-синие намерены приобрести 29-летнего хавбека во время летнего трансферного окна.

«Это не правда. Мы не интересуемся Нойштедтером. И не интересовались», – сказал Яровинский.

По данным Transfermarkt, стоимость Нойштедтера составляет 5 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Фенербахче» в Суперлиге 15 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига ЦСКА Фенербахче Нойштедтер Роман
Комментарии (14)
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juvseriy
1492012625
И правильно делаете
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ВЛАДИВОСТОК
1492012962
Зачем он нужен ЦСКА...........ничего выдающего в нём нет.........
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river31
1492013256
Слава богу, что это так.
Ответить
Dominator777
1492014851
Любой полузащитник, играющий сейчас в команде армейцев, по игре сильнее Нойштедтера. Вот только зачем его в сборную брали до сих пор не пойму.
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Kairat-Arshavin
1492018506
Кони щас мертвые, так что усилятся им не помешает... Спартак чемпион!
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Мары
1492028432
Не.Гинер данного бундеса не купит. Гнедая ещё один балласт не вынесет.
Ответить
paracetamol
1492030579
Интересовались бы, да денег нет.
Ответить
Ще Гевара
1492031069
Беспонтовый пирожок.
Ответить
СашкаГуров
1492034759
да нах он нужен
Ответить
Obi Wan
1492055346
Всё что он может, показал в играх за сборную.
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