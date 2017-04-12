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    В ЦСКА заявили, что не интересуются и не интересовались Нойштедтером

    Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский заявил, что московский клуб не заинтересован в услугах полузащитника «Фенербахче» и сборной России Романа Нойштедтера.

    Напомним, ранее сообщалось, что красно-синие намерены приобрести 29-летнего хавбека во время летнего трансферного окна.

    «Это не правда. Мы не интересуемся Нойштедтером. И не интересовались», – сказал Яровинский.

    По данным Transfermarkt, стоимость Нойштедтера составляет 5 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Фенербахче» в Суперлиге 15 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.04.2017 18:53
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    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 13 апреля 2017, 06:49

      Всё что он может, показал в играх за сборную.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 13 апреля 2017, 01:05

      да нах он нужен

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 13 апреля 2017, 00:04

      Беспонтовый пирожок.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 12 апреля 2017, 23:56

      Интересовались бы, да денег нет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 12 апреля 2017, 23:20

      Не.Гинер данного бундеса не купит.
      Гнедая ещё один балласт не вынесет.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Kairat-Arshavin 12 апреля 2017, 20:35

      Кони щас мертвые, так что усилятся им не помешает... Спартак чемпион!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +788

      dddolphin 12 апреля 2017, 20:31

      Русский немец из Турции...
      Вся история в одной биографии...
      Нельзя ему в Москву)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 12 апреля 2017, 19:47

      Патриотичные бундофобы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 12 апреля 2017, 19:45

      я так и думал... единственные сомнения были и то из за прошлой неудачи с Траоре... грешным делом подумал, что в трансферах кошмар может продолжиться... Но здравый смысл вроде побеждает)

      0
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 12 апреля 2017, 19:38

      Зачем этот клоун кому нужен

      0
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