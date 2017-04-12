В ЦСКА заявили, что не интересуются и не интересовались Нойштедтером

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский заявил, что московский клуб не заинтересован в услугах полузащитника «Фенербахче» и сборной России Романа Нойштедтера.

Напомним, ранее сообщалось, что красно-синие намерены приобрести 29-летнего хавбека во время летнего трансферного окна.

«Это не правда. Мы не интересуемся Нойштедтером. И не интересовались», – сказал Яровинский.

По данным Transfermarkt, стоимость Нойштедтера составляет 5 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Фенербахче» в Суперлиге 15 матчей, в которых не отметился результативными действиями.