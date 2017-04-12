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  • Нападающий «Урала» Ильин считает, что сейчас он мог бы усилить «Зенит»

Нападающий «Урала» Ильин считает, что сейчас он мог бы усилить «Зенит»

12 апреля 2017, 17:35
29

Нападающий «Урала» Владимир Ильин выразил мнение, что на данный момент мог бы усилить игру «Зенита» в атаке. По словам 24-летнего россиянина, он мечтает о выступлении за петербургский клуб, однако ранее не получал предложений от сине-бело-голубых.

В нынешнем сезоне Ильин провел за «Урал» в РФПЛ пять матчей, в которых записал на свой счет три забитых мяча.

– Вы же воспитанник питерского футбола. Была возможность попасть в «Зенит»?

– Нет. Вариантов не было. Как-то прошел мимо всего этого. Двигался своим путем, через КФК.

– А сейчас в чемпионской гонке наверняка болеете за питерцев?

– Да я бы не сказал. Сейчас все внимание приковано к «Уралу». Вообще-то по статистике в весенней части турнира Премьер-лиги чемпионы именно мы. Где-то даже прочитал, что чемпион приедет открывать «Крестовский» (смеется).

– Команду Луческу не критикует только ленивый. Вы бы сейчас ее усилили?

– Сейчас я забиваю в каждом матче, а у «Зенита» проблемы в атаке, туго мячи даются. Так что, если посмотреть на сухие цифры, то, конечно, усилил бы.

– Через тур появится шанс доказать, что вас в Питере в свое время не разглядели. Вообще мечтаете заиграть в будущем в «Зените»?

– Почему нет? «Зенит» не чужой мне клуб. Играть в нем – мечта любого питерского игрока.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Ильин Владимир
Комментарии (29)
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макс438
1492008736
Забил два гола и уже открывает свой рот, скромнее надо быть
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Евгений Б
1492009260
Дерзкий малый, но язык не играет в футбол. Ему уже 24 года, хотя у нас в России расцветают поздновато в отличие от европейских игроков. Всё может быть, удачи "молодому" игроку.
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Аид666
1492009430
Ну может и усилил бы, а может и нет... Если вся команда сливает, один он вряд ли поможет... Он не Халк, в одиночку тащить...
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BoltCX
1492009432
слишком самоуверенный
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Амба Нагорск
1492009514
Газпром игрока стоимостью 0,4 млн купит? Не смешите мою трубу
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maksspartak
1492010388
очень что то самоуверенный )))) что так мелко то Зенит хочет , что же не в Баварию сразу
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Павел Амурский
1492010799
Много таких усилителей.
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Mr. Tony Stark
1492015342
Понты они и есть понты, вслед сезоне деревом будешь, проверено на Кокорине и Шатове в Зените, за 3 голика в рашке бабла не платят
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Мары
1492022620
А я вообще не понимаю на фиг нужно было брать дерево из Москвы, когда в Питере свой Марадона есть. То есть Питеру свои Кержаковы и Аршавины судя по всему, не нужны.
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paracetamol
1492030268
Парня надо брать! Вообще, Зениту надо менять подход к комплектованию команды. Свои ребята вполне оперились, а берут каких-то цаллаговых, молло, маков, юсуповых из задрипанных клубов-аутсайдеров. Так новые Кержаковы с Аршавиными никогда не появятся. Если кто в руководстве этого не понимает, гнать взашей! Всех этих Митрофановых с Луческами. Надо же была додуматься - взять цыгана, да еще суперпенсионного возраста. Откат был чтоль? Проверить надо!
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