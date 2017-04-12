Нападающий «Урала» Ильин считает, что сейчас он мог бы усилить «Зенит»

Нападающий «Урала» Владимир Ильин выразил мнение, что на данный момент мог бы усилить игру «Зенита» в атаке. По словам 24-летнего россиянина, он мечтает о выступлении за петербургский клуб, однако ранее не получал предложений от сине-бело-голубых.

В нынешнем сезоне Ильин провел за «Урал» в РФПЛ пять матчей, в которых записал на свой счет три забитых мяча.

– Вы же воспитанник питерского футбола. Была возможность попасть в «Зенит»?

– Нет. Вариантов не было. Как-то прошел мимо всего этого. Двигался своим путем, через КФК.

– А сейчас в чемпионской гонке наверняка болеете за питерцев?

– Да я бы не сказал. Сейчас все внимание приковано к «Уралу». Вообще-то по статистике в весенней части турнира Премьер-лиги чемпионы именно мы. Где-то даже прочитал, что чемпион приедет открывать «Крестовский» (смеется).

– Команду Луческу не критикует только ленивый. Вы бы сейчас ее усилили?

– Сейчас я забиваю в каждом матче, а у «Зенита» проблемы в атаке, туго мячи даются. Так что, если посмотреть на сухие цифры, то, конечно, усилил бы.

– Через тур появится шанс доказать, что вас в Питере в свое время не разглядели. Вообще мечтаете заиграть в будущем в «Зените»?

– Почему нет? «Зенит» не чужой мне клуб. Играть в нем – мечта любого питерского игрока.