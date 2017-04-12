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    Нападающий «Урала» Ильин считает, что сейчас он мог бы усилить «Зенит»

    Нападающий «Урала» Владимир Ильин выразил мнение, что на данный момент мог бы усилить игру «Зенита» в атаке. По словам 24-летнего россиянина, он мечтает о выступлении за петербургский клуб, однако ранее не получал предложений от сине-бело-голубых.

    В нынешнем сезоне Ильин провел за «Урал» в РФПЛ пять матчей, в которых записал на свой счет три забитых мяча.

    – Вы же воспитанник питерского футбола. Была возможность попасть в «Зенит»?

    – Нет. Вариантов не было. Как-то прошел мимо всего этого. Двигался своим путем, через КФК.

    – А сейчас в чемпионской гонке наверняка болеете за питерцев?

    – Да я бы не сказал. Сейчас все внимание приковано к «Уралу». Вообще-то по статистике в весенней части турнира Премьер-лиги чемпионы именно мы. Где-то даже прочитал, что чемпион приедет открывать «Крестовский» (смеется).

    – Команду Луческу не критикует только ленивый. Вы бы сейчас ее усилили?

    – Сейчас я забиваю в каждом матче, а у «Зенита» проблемы в атаке, туго мячи даются. Так что, если посмотреть на сухие цифры, то, конечно, усилил бы.

    – Через тур появится шанс доказать, что вас в Питере в свое время не разглядели. Вообще мечтаете заиграть в будущем в «Зените»?

    – Почему нет? «Зенит» не чужой мне клуб. Играть в нем – мечта любого питерского игрока.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.04.2017 17:35
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 13 апреля 2017, 09:25

      Зениту нужно укреплять свои ряды собственными воспитанниками. Это не Кокоши и разные Цаллаговы-Юсуповы. Они будут не только за деньги, но и за Город сражаться.

      1
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      Рейтинг: +806

      jet andy 13 апреля 2017, 08:35

      Хороший нап. Вот только его переход из Тосно в Кубань мне до сих пор непонятен.

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol > jet andy 13 апреля 2017, 09:26

      Были резоны, видать.

      0
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 13 апреля 2017, 07:30

      Амбиции конечно это здорово, но наверно тренера сборной, Зенита и т.д. наверно немного тоже понимают в футболе. Работай Володя и все будет, спортивной наглости у тебя на двоих, пусть она остается спортивной, а не лезет в прессу. Удачи.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 13 апреля 2017, 03:59

      Сейчас только Хоттабыч способен усилить Зенит

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 12 апреля 2017, 23:51

      Парня надо брать! Вообще, Зениту надо менять подход к комплектованию команды. Свои ребята вполне оперились, а берут каких-то цаллаговых, молло, маков, юсуповых из задрипанных клубов-аутсайдеров. Так новые Кержаковы с Аршавиными никогда не появятся. Если кто в руководстве этого не понимает, гнать взашей! Всех этих Митрофановых с Луческами. Надо же была додуматься - взять цыгана, да еще суперпенсионного возраста. Откат был чтоль? Проверить надо!

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 12 апреля 2017, 21:43

      А я вообще не понимаю на фиг нужно было брать дерево из Москвы, когда в Питере свой Марадона есть.
      То есть Питеру свои Кержаковы и Аршавины судя по всему, не нужны.

      -2
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 12 апреля 2017, 20:01

      Что-то наши футболисты себя стали ставить ну чуть ли не на одну планку с Месси или Криштиану....Ловит мальчик пруху, но это только маленький период...А вот когда пойдет безголевое время- то могут и турнуть из Урала...Вспомните как Смолов месяцами не мог забить и его выкинули из сборной и посадили на скамеечку в клубе...

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 12 апреля 2017, 19:43

      Ну не судите строго мальчика, мало-ли что по молодости сказать может. Вот Дзюбе уже 28, а иной раз языком такое "отчебушет", что хоть караул кричи.

      1
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol > Dominator777 12 апреля 2017, 23:52

      В 24 года уже не мальчик. Огонь, воду прошел, медные трубы остались.

      1
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > paracetamol 13 апреля 2017, 12:42

      Да, остались медные трубы, испытание, которое редко кто выдерживает.

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      Рейтинг: +10

      Mr. Tony Stark 12 апреля 2017, 19:42

      Понты они и есть понты, вслед сезоне деревом будешь, проверено на Кокорине и Шатове в Зените, за 3 голика в рашке бабла не платят

      -3
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 12 апреля 2017, 19:29

      Ну Нифига себе как быстро ЗВЁЗДНОЙ БОЛЕЗНЬЮ заболел

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