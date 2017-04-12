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    Скрипченко дисквалифицирован на один матч РФПЛ

    Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко дисквалифицирован на одну игру чемпионата России за вмешательство в действия помощника судьи в матче с «Амкаром» (2:2). Об этом сообщил Глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    «По матчу «Крылья Советов» — «Амкар»: болельщики самарского клуба скандировали ненормативную лексику, за это клуб оштрафован на 80 тысяч рублей.

    Также мы рассмотрели удаление из технической зоны главного тренера «Крыльев Советов» Вадима Скрипченко. Его удалили за вмешательство в действия помощника судьи. Мы приняли решение дисквалифицировать Скрипченко на один матч РФПЛ», – сказал Григорьянц.

    Напомним, что в следующем матче «Крылья Советов» сыграют на выезде с «Анжи».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    12.04.2017 16:27
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