Скрипченко дисквалифицирован на один матч РФПЛ

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко дисквалифицирован на одну игру чемпионата России за вмешательство в действия помощника судьи в матче с «Амкаром» (2:2). Об этом сообщил Глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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Также мы рассмотрели удаление из технической зоны главного тренера «Крыльев Советов» Вадима Скрипченко. Его удалили за вмешательство в действия помощника судьи. Мы приняли решение дисквалифицировать Скрипченко на один матч РФПЛ», – сказал Григорьянц.

Напомним, что в следующем матче «Крылья Советов» сыграют на выезде с «Анжи».

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