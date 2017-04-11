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  • Будогосский извинился перед «Крыльями Советов» за судейство Мешкова

Будогосский извинился перед «Крыльями Советов» за судейство Мешкова

11 апреля 2017, 20:28
3

Председатель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал судейство Виталия Мешкова в матче 22-го тура между «Крыльями Советов» и «Амкаром». Напомним, встреча завершилась вничью 2:2, а арбитр попустил ряд ошибок.

«Многие поторопились обвинить Мешкова в том, что он назначил ошибочный 11-метровый удар. Но первоначально Виталий назначил как раз штрафной. И все было бы хорошо, если бы ассистент Ринат Деушев не проявил ненужную инициативу и не вмешался в этот эпизод и не настоял на том, что это 11-метровый удар. Спрашиваете, почему судья поддался влиянию помощника? Все-таки с позиции Деушева линия штрафной площади могла просматриваться лучше, чем с позиции Мешкова. Это обстоятельство сыграло роковую роль в окончательном решении, которое принял Мешков. Очень печальный момент.

Я не анонсирую никакие решения, но настораживает качество работы Деушева. Вспомните матч «Амкар» — «Зенит», когда не было зафиксировано положение вне игры, после чего произошел тот самый громкий эпизод. Теперь еще и это его решение, которое привело к ошибке.

Я понимаю реакцию «Крыльев Советов». Могу только принести извинения за то, что возникло на футбольном поле. Это не украшает нашу работу, это действительно ошибка. В то же время по полной программе я бы не отдавал всю ответственность за эпизод Мешкову, львиная доля лежит на помощнике. Что касается попадания мяча в руку защитнику «Амкара» в штрафной площади, то, на мой взгляд, это нарушение правил, рука должна быть убрана», – сказал Будогосский в эфире программы «Свисток».

«Крылья Советов» располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Амкар-Пермь Будогосский Андрей Мешков Виталий
Комментарии (3)
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paracetamol
1491944973
Ничё он не извинился. Хотел отмазать всеми силами, отговорки придумывал, изворачивался, а потом все свалил на лайнсмена.
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Victor.Vings
1491968875
Хорошо, что хоть вспомнили что судейство было плохое. Но два очка все ровно не вернуть ни Крыльям ни Зениту.
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Васьок86
1491969552
судья поплыл, то что надо не свистел, можт его зарядили, в общем крики с трибун об ориентации судьи были верными!
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