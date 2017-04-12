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    Ярмоленко: «Как за Реброва можно не биться?»

    Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко считает, что главный тренер команды Сергей Ребров не заслуживает отставки. Он также прокомментировал готовность киевлян играть по новой схеме в обороне, которая предусматривает трех защитников.

    – После поражения от «Звезды» Ребров хотел уйти с поста главного тренера. Как реагировали на это?

    – У нас всех отличное взаимопонимание с Сергеем Станиславовичем. За то поражение стыдно было не только тренеру, а всем нам. Думаю, мы сделали нужные выводы, видно, что сейчас ребята бьются за результат, болельщиков и, конечно же, за тренера. При Реброве мы дважды стали чемпионами, он начал подпускать к основному составу больше молодых ребят... Как за него можно не биться?

    – Новая схема в три защитника дает результат – «Динамо» много забивает и мало пропускает. Определенные выводы можно будет сделать уже после матчей с «Зарей» и «Шахтером»?

    – Я бы не говорил, что эти матчи определяющие. Можно проиграть с любой схемой любой команде. Она еще немного не доработана, ведь так быстро полноценно перестроиться нельзя. Каждый день проводим теоретические занятия, по часу разбираем игры, работаем. Нельзя сказать, что с «Олимпиком» (4:0) мы сыграли идеально – все равно были моменты, которые нужно дорабатывать.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    12.04.2017 10:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +93

      Borz1 12 апреля 2017, 13:21

      Молодцы! Боритесь за него он стоит этого

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