Энрике заявил, что «Барселона» во втором тайме превзошла «Ювентус»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике подвел итоги первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:3). По словам тренера, повторить то же самое, что в матче с «ПСЖ» каталонцам будет сложно.

«Да, ситуация очень похожа на то, что было в Париже. Снова первый раунд выдался для нас сложным. В первом тайме мы выглядели слабо, но во втором мы превзошли соперника, но пропустили еще один гол. Мы должны учиться на своих ошибках, нам нужно прибавлять. Нам будет сложно повторить успех в матче против «ПСЖ», но мы попробуем. Неймар? Нельзя винить одного его. Не знаю, кто сильнее – «ПСЖ» или «Ювентус». Посмотрим», – сказал специалист.

Ответная встреча пройдет 19 апреля на «Камп Ноу».

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