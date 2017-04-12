Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Энрике заявил, что «Барселона» во втором тайме превзошла «Ювентус»

Энрике заявил, что «Барселона» во втором тайме превзошла «Ювентус»

12 апреля 2017, 00:29
12

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике подвел итоги первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:3). По словам тренера, повторить то же самое, что в матче с «ПСЖ» каталонцам будет сложно.

«Да, ситуация очень похожа на то, что было в Париже. Снова первый раунд выдался для нас сложным. В первом тайме мы выглядели слабо, но во втором мы превзошли соперника, но пропустили еще один гол. Мы должны учиться на своих ошибках, нам нужно прибавлять. Нам будет сложно повторить успех в матче против «ПСЖ», но мы попробуем. Неймар? Нельзя винить одного его. Не знаю, кто сильнее – «ПСЖ» или «Ювентус». Посмотрим», – сказал специалист.

Ответная встреча пройдет 19 апреля на «Камп Ноу».

Туринский рекорд и соло Дибалы. Как унижали «Барселону»

Источник: Tuttomercatoweb
Лига чемпионов Барселона Ювентус ПСЖ Неймар Энрике Луис
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
de bruyne
1491946417
Энрики иногда мне кажется ты как бревно поставлен... игроки сами игру делают... и ты эту игру портиш составом тоже самое и с малагой... ты даже не тренер уровня камаза
Ответить
Andrering87
1491946523
это бред.....полный бред...барселона была хуже,,,,,
Ответить
Luis Figo
1491947424
Второго Чудо на вряд ли увидим, но верим в успех! Энрике в очередной раз с составом начудил! Маскерано как опорник давно не играл, поэтому не надо было его туда, скоростного Альбу оставил на скамейке вместо него неуклюжего медведя в виде Матье выставил. Вопрос зачем?!! Альба, Пике, Маскерано, Серхи, Гомеш, Иньеста, Ракитич, Неймар, Суарес, Месси вот такой должен быть состав! Потом замены еще что по позициям, Денис - Иньеста, Ракитич - Умтити - Серхи выдвинулся бы в перед, Суарес - Алькасер!!! ВСЕ, Энрике бл@ть открой глаза!!!
Ответить
Andrering87
1491948687
не будет второго чуда, тут и защита какая и Буфоннищееее ))) на рамке, тяжело будет повторить, я не чуть не умоляю Барсу, но она на данный момент слабее...
Ответить
rubinovyi2
1491970350
Ну понятно,что только и остается уповать на чудо!
Ответить
САНЁК17
1491971408
Да что ты говоришь?
Ответить
XaXatyn
1491972534
Интересно в чем превзошли то ? Во втором как чистый гол отменили, да Игуаин имел пару моментов где должен был забивать !
Ответить
la verdad
1491981984
Юве выиграл второй тайм 1:0. Это факт. А Барса была блёклой и немотивированной. Это тоже факт.
Ответить
nelez
1491989247
Дааа, и в Каталонии барса превзойдет Ювентуса , и пропустит еще 2
Ответить
Евгений Б
1491990319
Лучше не лучше во втором тайме, да хоть в обоих таймах лучше, а результат на табло - этим всё сказано...
Ответить
Главные новости
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
12:16
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
4
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
1
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
6
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
11:30
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
7
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
10:16
1
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
2
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
1
Все новости
Все новости
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
01:25
2
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+