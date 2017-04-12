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    Энрике заявил, что «Барселона» во втором тайме превзошла «Ювентус»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике подвел итоги первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:3). По словам тренера, повторить то же самое, что в матче с «ПСЖ» каталонцам будет сложно.

    «Да, ситуация очень похожа на то, что было в Париже. Снова первый раунд выдался для нас сложным. В первом тайме мы выглядели слабо, но во втором мы превзошли соперника, но пропустили еще один гол. Мы должны учиться на своих ошибках, нам нужно прибавлять. Нам будет сложно повторить успех в матче против «ПСЖ», но мы попробуем. Неймар? Нельзя винить одного его. Не знаю, кто сильнее – «ПСЖ» или «Ювентус». Посмотрим», – сказал специалист.

    Ответная встреча пройдет 19 апреля на «Камп Ноу».

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    12.04.2017 00:29
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +66

      Евгений Б 12 апреля 2017, 12:45

      Лучше не лучше во втором тайме, да хоть в обоих таймах лучше, а результат на табло - этим всё сказано...

      1
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      Рейтинг: +617

      nelez 12 апреля 2017, 12:27

      Дааа, и в Каталонии барса превзойдет Ювентуса , и пропустит еще 2

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 12 апреля 2017, 10:26

      Юве выиграл второй тайм 1:0. Это факт. А Барса была блёклой и немотивированной. Это тоже факт.

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 12 апреля 2017, 07:48

      Интересно в чем превзошли то ? Во втором как чистый гол отменили, да Игуаин имел пару моментов где должен был забивать !

      0
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 12 апреля 2017, 07:30

      Да что ты говоришь?

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 12 апреля 2017, 07:12

      Ну понятно,что только и остается уповать на чудо!

      0
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 12 апреля 2017, 01:11

      не будет второго чуда, тут и защита какая и Буфоннищееее ))) на рамке, тяжело будет повторить, я не чуть не умоляю Барсу, но она на данный момент слабее...

      -1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 12 апреля 2017, 00:50

      Второго Чудо на вряд ли увидим, но верим в успех! Энрике в очередной раз с составом начудил! Маскерано как опорник давно не играл, поэтому не надо было его туда, скоростного Альбу оставил на скамейке вместо него неуклюжего медведя в виде Матье выставил. Вопрос зачем?!! Альба, Пике, Маскерано, Серхи, Гомеш, Иньеста, Ракитич, Неймар, Суарес, Месси вот такой должен быть состав! Потом замены еще что по позициям, Денис - Иньеста, Ракитич - Умтити - Серхи выдвинулся бы в перед, Суарес - Алькасер!!! ВСЕ, Энрике бл@ть открой глаза!!!

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 12 апреля 2017, 00:49

      да проиграл с составом, тактикой и стратегией в первую очередь ТЫ, д...об!

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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 12 апреля 2017, 00:35

      это бред.....полный бред...барселона была хуже,,,,,

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