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  • Баженов: «Сейчас многое зависит от тренеров «Спартака», они должны оградить команду от этого давления со всех сторон»

Баженов: «Сейчас многое зависит от тренеров «Спартака», они должны оградить команду от этого давления со всех сторон»

11 апреля 2017, 12:58
5

Экс-нападающий «Спартака» Никита Баженов признался, что давно ждет победы красно-белых в чемпионате России. По его мнению, лидер РФПЛ сейчас подвергается давлению со всех сторон, и тренерский штаб команды во главе с Массимой Каррерой должен оградить футболистов от внешнего воздействия, чтобы дать им возможность сосредоточиться исключительно на игре.

«Когда убрали Аленичева, я сразу позвонил ребятам из «Спартака» и спросил, почему так случилось и что они думают о Каррере. И еще когда не было результата, они мне сказали, что он очень сильный тренер. Даже за те две недели, что он на тот момент руководил командой, все были довольны и все понимали, что хотят. Не было таких настроений, мол, Бердыев не пришел, вместо него Каррера, все плохо. Наоборот, мне сказали, что все рады его назначению. Хотя на тот момент не было сыграно еще ни одной официальной игры под его руководством.

Я вообще давно уже жду чемпионство «Спартака» (улыбается). Но не говори «гоп»… Просто ребятам нужно делать свою работу. Они сами это прекрасно понимают. Понятно, что сейчас будет тяжело, груза ответственности никто не снимал. Сейчас они в роли лидера, но многое от тренерского штаба будет зависеть, чтобы они оградили ребят от этого давления со всех сторон, чтобы они сосредоточились на игре», – сказал Баженов.

После 22-х туров «Спартак» находится на вершине турнирной таблицы РФПЛ, опережая ближайших конкурентов – ЦСКА и «Зенит» – на восемь очков. В воскресенье, 16 апреля красно-белые примут петербургскую команду, а в 26-м туре сыграю с армейцами на их поле.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Спартак Баженов Никита Каррера Массимо
Комментарии (5)
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serppion
1491908277
Всякий хам считает своим долгом публично давать советы успешному специалисту.
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Gazelvagen877
1491909615
Главное убрать таски,поставить бокеети,тигиева и джикию-и зенит хер подойдет,а ребров вообще курить будет.и Жано нужен с Глушаком 100%.они любят колотить бомжам красиво по поводу ростова,если только ничья,у них лучшая оборона чемпа
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Чеба
1491910915
Ну кого мы обманываем? СПАРТАК (МОСКВА) - ЧЕМПИОН сезона 2016/2017!
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