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  • Самедов: «Кубок конфедераций – это супертурнир, уверен, сборная России не ударит в грязь лицом»

Самедов: «Кубок конфедераций – это супертурнир, уверен, сборная России не ударит в грязь лицом»

11 апреля 2017, 12:46
16

Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов заявил, что считает Кубок конфедераций потрясающим турниром. По мнению 32-летнего игрока, футболисты национальной команды не должны ударить на нем в грязь лицом.

«Футболисты считают, что Кубок конфедераций – это супертурнир, таких много не бывает. Мы ждем его с нетерпением. Мы постараемся как можно лучше выступить на групповом этапе и выйти в плей-офф. Это потрясающий турнир, и я уверен, что мы не ударим в грязь лицом», – сказал Самедов.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге. Подопечные Станислава Черчесова сыграют в одной группе с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.

Источник: ТАСС
Кубок конфедераций Россия Самедов Александр
Комментарии (16)
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Atom2020
1491907588
Как бы вы всей жопой в лужу не сели, а не только лицом в грязь ...
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sergey_86-76
1491909456
чтобы не ударить в грязь лицом, у России есть выход - отдать свое место Бразилии.
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Drezden85
1491910288
Дак и так уже на донышке, и не только в рейтинге )) куда еще ниже падать то в грязь? ))
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атеист
1491910473
Интересно, чем ударяться в грязь собираются.., если не лицом...
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XaXatyn
1491911459
Не надо сказки рассказывать в них уже никто не верит ! В группе за 3 место побороться ваш придел !
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Benifacto
1491913413
мы запомним эти слова Санек!
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Superviser77
1491918433
Ударит,Саша. И не один раз.... Сколько помню себя как любителя футбола, из года в год, из десятилетия в десятилетия, перед каждым крупным турниром кто-нибудь из игроков говорит подобные слова...... Давайте, переубедите меня....
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subbotaspartak
1491923971
В грязь лицом... - это он про состояние газона? То же мне - Моуринью... Вам ведь хоть одна победа нужна? Сподручней будет по "гряузиньи"
Ответить
Тамхар
1491926055
Такого, может быть, и не случится, но в лужу в очередной раз сядет! Это уж точно. Болтуны вы все, г-н Самедов, нет вам доверия.
Ответить
за ЦСКА с 1980г
1493054961
с Новой Зеланлией 0:0, с Португалией 1:2, с мексикой 1:3. Куда вы там выйти собираетесь? В Москву? Так туда из Сочи вылетают..
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