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    Самедов: «Кубок конфедераций – это супертурнир, уверен, сборная России не ударит в грязь лицом»

    Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов заявил, что считает Кубок конфедераций потрясающим турниром. По мнению 32-летнего игрока, футболисты национальной команды не должны ударить на нем в грязь лицом.

    «Футболисты считают, что Кубок конфедераций – это супертурнир, таких много не бывает. Мы ждем его с нетерпением. Мы постараемся как можно лучше выступить на групповом этапе и выйти в плей-офф. Это потрясающий турнир, и я уверен, что мы не ударим в грязь лицом», – сказал Самедов.

    Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге. Подопечные Станислава Черчесова сыграют в одной группе с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.

    Источник: ТАСС

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    11.04.2017 12:46
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 24 апреля 2017, 20:29

      с Новой Зеланлией 0:0, с Португалией 1:2, с мексикой 1:3. Куда вы там выйти собираетесь? В Москву? Так туда из Сочи вылетают..

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 11 апреля 2017, 18:54

      Такого, может быть, и не случится, но в лужу в очередной раз сядет! Это уж точно.
      Болтуны вы все, г-н Самедов, нет вам доверия.

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 11 апреля 2017, 18:19

      В грязь лицом... - это он про состояние газона?
      То же мне - Моуринью...
      Вам ведь хоть одна победа нужна?
      Сподручней будет по "гряузиньи"

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 11 апреля 2017, 16:47

      Ударит,Саша. И не один раз.... Сколько помню себя как любителя футбола, из года в год, из десятилетия в десятилетия, перед каждым крупным турниром кто-нибудь из игроков говорит подобные слова...... Давайте, переубедите меня....

      1
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 11 апреля 2017, 15:23

      мы запомним эти слова Санек!

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 11 апреля 2017, 14:50

      Не надо сказки рассказывать в них уже никто не верит ! В группе за 3 место побороться ваш придел !

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      Рейтинг: +2564

      атеист 11 апреля 2017, 14:34

      Интересно, чем ударяться в грязь собираются.., если не лицом...

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      Рейтинг: +179

      Drezden85 11 апреля 2017, 14:31

      Дак и так уже на донышке, и не только в рейтинге )) куда еще ниже падать то в грязь? ))

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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 11 апреля 2017, 14:17

      чтобы не ударить в грязь лицом, у России есть выход - отдать свое место Бразилии.

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 11 апреля 2017, 14:17

      Без Бердыева всё Будет Как всегда!!!

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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 > Nerlinger 11 апреля 2017, 14:19

      забери легионеров у Бердыева и он в той-же опе окажется.

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