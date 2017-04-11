Самедов: «Кубок конфедераций – это супертурнир, уверен, сборная России не ударит в грязь лицом»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов заявил, что считает Кубок конфедераций потрясающим турниром. По мнению 32-летнего игрока, футболисты национальной команды не должны ударить на нем в грязь лицом.

«Футболисты считают, что Кубок конфедераций – это супертурнир, таких много не бывает. Мы ждем его с нетерпением. Мы постараемся как можно лучше выступить на групповом этапе и выйти в плей-офф. Это потрясающий турнир, и я уверен, что мы не ударим в грязь лицом», – сказал Самедов.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге. Подопечные Станислава Черчесова сыграют в одной группе с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.