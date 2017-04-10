РФПЛ. «Урал» дома обыграл «Оренбург»

Встреча 22-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Оренбургом» завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голами отметились Владимир Ильин и Чисамба Лунгу.
Уральская команда набрала 27 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. «Оренбург» по-прежнему занимает 15-ю строчку.
Россия. Премьер-лига. 22-й тур
Урал (Екатеринбург) — Оренбург (Оренбург) — 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 — Ильин, 26; 2:0 — Лунгу, 90.
«Урал»: Заболотный, Меркулов, Балажиц, Фидлер, Димитров, Новиков, Манучарян, Ильин, Коробов, Кулаков, Лунгу.
«Оренбург»: Кержаков, Малых, Полуяхтов, Ойеволе, Афонин, Сиваков, Благо, Парняков, Попович, Григорьев, Дуриш.
Предупреждения: Новиков, 21; Фидлер, 82 — Полуяхтов, 25; Малых, 40; Григорьев, 67; Ойеволе, 87.
Источник: Бомбардир.ру