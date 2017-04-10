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    РФПЛ. «Урал» дома обыграл «Оренбург»

    Встреча 22-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Оренбургом» завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голами отметились Владимир Ильин и Чисамба Лунгу.

    Уральская команда набрала 27 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. «Оренбург» по-прежнему занимает 15-ю строчку.

    Россия. Премьер-лига. 22-й тур

    Урал (Екатеринбург) — Оренбург (Оренбург) — 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 — Ильин, 26; 2:0 — Лунгу, 90.

    «Урал»: Заболотный, Меркулов, Балажиц, Фидлер, Димитров, Новиков, Манучарян, Ильин, Коробов, Кулаков, Лунгу.

    «Оренбург»: Кержаков, Малых, Полуяхтов, Ойеволе, Афонин, Сиваков, Благо, Парняков, Попович, Григорьев, Дуриш.

    Предупреждения: Новиков, 21; Фидлер, 82 — Полуяхтов, 25; Малых, 40; Григорьев, 67; Ойеволе, 87.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.04.2017 19:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 10 апреля 2017, 19:42

      Ильин в каждом матче забивает! Молодец какой!

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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 10 апреля 2017, 19:26

      Вперед, родимый, Урал непобедимый :)

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