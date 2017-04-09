Кверквелия считает, что ни у «Локомотива», ни у «Ростова» не было стопроцентных моментов, чтобы забить

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия подвел итоги матча 22-го тура чемпионата России против «Ростова» (0:0). По словам футболиста, результат встречи закономерен.

– Встречались две команды, которые хорошо обороняются. Это видно по результату – игра закончилась со счетом 0:0. Стопроцентных голевых моментов не было ни у кого. «Ростов» – хорошая команда, ничья – заслуженный результат для обоих соперников.

– Вы играли в середине недели с «Уфой». Тяжело пришлось сегодня из-за этого?

– Нет. Наши врачи сделали все, чтобы футболисты полностью восстановились. Мы отдохнули, жили на базе, на карантине. Все ребята хорошо себя чувствовали.

- На позиции Чорлуки чувствуете себя уверенно? Получается, что приходится постоянно подстраиваться под партнеров, подстраховывать их, ответственность выше.

– Да, все нормально.

«Локомотив» занимает девятую строчку в турнирной таблице РФПЛ.