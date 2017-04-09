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    Кверквелия считает, что ни у «Локомотива», ни у «Ростова» не было стопроцентных моментов, чтобы забить

    Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия подвел итоги матча 22-го тура чемпионата России против «Ростова» (0:0). По словам футболиста, результат встречи закономерен.

    – Встречались две команды, которые хорошо обороняются. Это видно по результату – игра закончилась со счетом 0:0. Стопроцентных голевых моментов не было ни у кого. «Ростов» – хорошая команда, ничья – заслуженный результат для обоих соперников.

    – Вы играли в середине недели с «Уфой». Тяжело пришлось сегодня из-за этого?

    – Нет. Наши врачи сделали все, чтобы футболисты полностью восстановились. Мы отдохнули, жили на базе, на карантине. Все ребята хорошо себя чувствовали.

    - На позиции Чорлуки чувствуете себя уверенно? Получается, что приходится постоянно подстраиваться под партнеров, подстраховывать их, ответственность выше.

    – Да, все нормально.

    «Локомотив» занимает девятую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.04.2017 22:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 10 апреля 2017, 00:08

      Ростов к победе все-таки был немного ближе..
      Но это уже ничего не решает..

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 9 апреля 2017, 22:59

      игра говно была.. сопли возили

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