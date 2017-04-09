Глушаков: «Карпин сказал, что мы выиграем и пропустим? Накаркал, значит»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился эмоциями после победного матча 22-го тура против «Уфы» (3:1). Напомним, хавбек стал автором первого мяча в ворота уфимцев.

«Кстати, даже забыл, что мы сегодня пробили первый пенальти в сезоне, но это футбол, должны же были нам когда-то поставить. Слова Карпина про то, что мы выиграем и пропустим? Накаркал, значит. Для нас каждый матч – матч года, может быть этот матч с «Уфой» окажется матчем года, нас ждет еще много встреч. От одного матча с ЦСКА или «Зенитом» ничего не решится, можно их обыграть, а потом проиграть остальным командам.

Бывает, что сами себе привозим моменты, любим интриги. Я не забил в начале второго, потом Попов не забил, а потом пропустили. Может, один пенальти еще не дали на Зобнине. Пенальти, отбитый Ребровым? Это хорошо, как говорят, значит, пенальти не было», – сказал Глушаков.

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.