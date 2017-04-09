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  • Глушаков: «Карпин сказал, что мы выиграем и пропустим? Накаркал, значит»

Глушаков: «Карпин сказал, что мы выиграем и пропустим? Накаркал, значит»

9 апреля 2017, 17:17
13

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился эмоциями после победного матча 22-го тура против «Уфы» (3:1). Напомним, хавбек стал автором первого мяча в ворота уфимцев.

«Кстати, даже забыл, что мы сегодня пробили первый пенальти в сезоне, но это футбол, должны же были нам когда-то поставить. Слова Карпина про то, что мы выиграем и пропустим? Накаркал, значит. Для нас каждый матч – матч года, может быть этот матч с «Уфой» окажется матчем года, нас ждет еще много встреч. От одного матча с ЦСКА или «Зенитом» ничего не решится, можно их обыграть, а потом проиграть остальным командам.

Бывает, что сами себе привозим моменты, любим интриги. Я не забил в начале второго, потом Попов не забил, а потом пропустили. Может, один пенальти еще не дали на Зобнине. Пенальти, отбитый Ребровым? Это хорошо, как говорят, значит, пенальти не было», – сказал Глушаков.

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Ребров Артем Глушаков Денис Попов Ивелин Зобнин Роман Карпин Валерий
Комментарии (13)
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whitenigger24
1491747676
А пендаля там действительно не было! Был на зобнине! Но и в рот компот! Все равно победа за нами ))
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mihail200606
1491747733
Пудели не каркают...
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Д Альбертини
1491747976
интриги видите ли любят они там)))
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alexis02lion
1491748304
Могут себе позволить интригу, раз соперники оступаются. И пусть учатся на характере вытаскивать, а то дальше, особенно в Европе интриг будет явно намного больше.
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Nikiforof
1491751046
Как в воду глядел.
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Диктор
1491751713
Главное что вы выигрываете,а конкуренты оба оступились.
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ivanthebest
1491753991
Не будь Беленова в рамах, Уфа на 5 мячей спокойно бы обустроилась...
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Юрэс
1491760647
Шутник ХУ.......В
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Fancyfall
1491762633
скорее в воду глядел )
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giluxa1963
1491771693
скорее нахрюкал
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