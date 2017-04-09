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    Глушаков: «Карпин сказал, что мы выиграем и пропустим? Накаркал, значит»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился эмоциями после победного матча 22-го тура против «Уфы» (3:1). Напомним, хавбек стал автором первого мяча в ворота уфимцев.

    «Кстати, даже забыл, что мы сегодня пробили первый пенальти в сезоне, но это футбол, должны же были нам когда-то поставить. Слова Карпина про то, что мы выиграем и пропустим? Накаркал, значит. Для нас каждый матч – матч года, может быть этот матч с «Уфой» окажется матчем года, нас ждет еще много встреч. От одного матча с ЦСКА или «Зенитом» ничего не решится, можно их обыграть, а потом проиграть остальным командам.

    Бывает, что сами себе привозим моменты, любим интриги. Я не забил в начале второго, потом Попов не забил, а потом пропустили. Может, один пенальти еще не дали на Зобнине. Пенальти, отбитый Ребровым? Это хорошо, как говорят, значит, пенальти не было», – сказал Глушаков.

    «Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.04.2017 17:17
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 10 апреля 2017, 00:01

      скорее нахрюкал

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3479

      Fancyfall 9 апреля 2017, 21:30

      скорее в воду глядел )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 9 апреля 2017, 20:57

      Шутник ХУ.......В

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 апреля 2017, 19:06

      Не будь Беленова в рамах, Уфа на 5 мячей спокойно бы обустроилась...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 апреля 2017, 18:28

      Главное что вы выигрываете,а конкуренты оба оступились.

      2
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 9 апреля 2017, 18:17

      Как в воду глядел.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 9 апреля 2017, 17:31

      Могут себе позволить интригу, раз соперники оступаются. И пусть учатся на характере вытаскивать, а то дальше, особенно в Европе интриг будет явно намного больше.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 9 апреля 2017, 17:26

      интриги видите ли любят они там)))

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 9 апреля 2017, 17:22

      Пудели не каркают...

      -1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 > VVM1964 9 апреля 2017, 22:32

      сегодня не полнолуние .. а ты долб...б

      0
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      Рейтинг: +74

      whitenigger24 9 апреля 2017, 17:21

      А пендаля там действительно не было! Был на зобнине! Но и в рот компот! Все равно победа за нами ))

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