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    Симонян: «Дзюба, Смолов, Бухаров и Полоз могут показать всему миру, на что способны»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян выразил надежду, что сборная России успешно выступит на домашнем чемпионате мира в 2018 году. Также Симонян подчеркнул, что на турнире себя могут проявить нападающие Артем Дзюба, Федор Смолов, Александр Бухаров и Дмитрий Полоз.

    «Мы должны жить надеждой и верой, что наши ребята отдадут все силы для успешного выступления. Мы играем дома, надо игрой отблагодарить всех организаторов турнира.

    Кто из наших форвардов могут себя проявить? Есть Дзюба, Смолов, Бухаров, Полоз. Есть возможность показать всему миру, на что ты способен. У Дзюбы есть характер, он еще и шутник. Артем разнообразил игру. Отходит назад, смещается на фланг», – заявил Симоян.

    Источник: Спорт FM

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    08.04.2017 07:06
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3795

      serppion 8 апреля 2017, 14:51

      Дзюба еще и клоун!

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 апреля 2017, 11:19

      Вот кто шутник, так это Симонян! Патриотизм был в СССР! А сейчас никто не выложится без стимула! А стимул в России-это бабки! А в сборной за копейки никто не выложится!

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 8 апреля 2017, 11:03

      Естественно покажут, особенно Здюба. Наверное усиленно учит английский, чтобы сразить иностранных журналюг своим "искромётным" юмором.

      1
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      Рейтинг: +68

      Ортапед 8 апреля 2017, 09:30

      Пусть с начала нам покажут на что способны, а потом уж весь мир пугают.

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 8 апреля 2017, 09:17

      Да, верно, Кокорин с Мамаевым уже показали....

      1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 8 апреля 2017, 08:57

      Дзюба только шутник и все.................Смолов- самовлюбленный тип, на время поймавший фарт и все.....Остается пара ростовчан- но они играют только по сценарию Бердыева , который вряд ли будет у руля сборной.....

      2
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > _Marqella_ 8 апреля 2017, 11:48

      Тупоголовая ты наша...Только ваш Дередзюбка забивает в ЧР, да и то слабочкам ...А что он в Европе показал???????Вам стыдно и позорно,что Бухарова не смогли заиграть...Почти угробили парня, а он теперь- лучший нап страны !!! Да и вообще..Зенит стал могильщиком футбола..Сколько футболистов прошедших бесславно Зенит, потом раскрываются в других клубах??? Задумайтесь...Если есть чем...

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 апреля 2017, 08:48

      «Мы должны жить надеждой и верой», а что нам остается скоро 100 лет как мы все чего то ждем и надеемся и все не дождемся

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Garrincha58 8 апреля 2017, 08:59

      И Что самое главное, ждем лежа на печке, ждем чуда, ждем когда за нас это чудо сотворит кто то другой. Щука, добрый царь, гениальный президент, гениальный тренер ( или иностранец или с волшебными четками), но должно случится чудо, а мы должны и дальше лежать на печке.

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      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# 8 апреля 2017, 08:47

      Пока на крыше Мутко симоняны и т.д в сборной игры не будет и чемпионате уровень не поднимиться

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      Рейтинг: +5179

      Каратель 8 апреля 2017, 08:25

      что они могут показать? только один дзюбинья-ровные ноги и плоский живот)

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      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus 8 апреля 2017, 08:11

      Ага)))Уже показали и на мире и на европе)))Гоблины эти...

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