Симонян: «Дзюба, Смолов, Бухаров и Полоз могут показать всему миру, на что способны»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян выразил надежду, что сборная России успешно выступит на домашнем чемпионате мира в 2018 году. Также Симонян подчеркнул, что на турнире себя могут проявить нападающие Артем Дзюба, Федор Смолов, Александр Бухаров и Дмитрий Полоз.

«Мы должны жить надеждой и верой, что наши ребята отдадут все силы для успешного выступления. Мы играем дома, надо игрой отблагодарить всех организаторов турнира.

Кто из наших форвардов могут себя проявить? Есть Дзюба, Смолов, Бухаров, Полоз. Есть возможность показать всему миру, на что ты способен. У Дзюбы есть характер, он еще и шутник. Артем разнообразил игру. Отходит назад, смещается на фланг», – заявил Симоян.