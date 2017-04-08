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  • Симонян: «Дзюба, Смолов, Бухаров и Полоз могут показать всему миру, на что способны»

Симонян: «Дзюба, Смолов, Бухаров и Полоз могут показать всему миру, на что способны»

8 апреля 2017, 07:06
17

Первый вице-президент РФС Никита Симонян выразил надежду, что сборная России успешно выступит на домашнем чемпионате мира в 2018 году. Также Симонян подчеркнул, что на турнире себя могут проявить нападающие Артем Дзюба, Федор Смолов, Александр Бухаров и Дмитрий Полоз.

«Мы должны жить надеждой и верой, что наши ребята отдадут все силы для успешного выступления. Мы играем дома, надо игрой отблагодарить всех организаторов турнира.

Кто из наших форвардов могут себя проявить? Есть Дзюба, Смолов, Бухаров, Полоз. Есть возможность показать всему миру, на что ты способен. У Дзюбы есть характер, он еще и шутник. Артем разнообразил игру. Отходит назад, смещается на фланг», – заявил Симоян.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Краснодар Ростов Дзюба Артем Бухаров Александр Смолов Федор Полоз Дмитрий Симонян Никита
Комментарии (17)
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kykyi
1491624891
Как будто они уже показали миру, на что они "способны".
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lekseij2007
1491625004
Первого я бы убрал.
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Efenval777
1491628025
мне кажется что Полоз может ещё показать что то...наберется ещё опыта) Бухаров староват...а остальные за деньги играют)
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Georg 07 rus
1491628284
Ага)))Уже показали и на мире и на европе)))Гоблины эти...
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Каратель помойников
1491629117
что они могут показать? только один дзюбинья-ровные ноги и плоский живот)
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FCSM#REDWHITE#
1491630453
Пока на крыше Мутко симоняны и т.д в сборной игры не будет и чемпионате уровень не поднимиться
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Garrincha58
1491630517
«Мы должны жить надеждой и верой», а что нам остается скоро 100 лет как мы все чего то ждем и надеемся и все не дождемся
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zico2205
1491631069
Дзюба только шутник и все.................Смолов- самовлюбленный тип, на время поймавший фарт и все.....Остается пара ростовчан- но они играют только по сценарию Бердыева , который вряд ли будет у руля сборной.....
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пряник929
1491632264
Да, верно, Кокорин с Мамаевым уже показали....
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Tostao
1491638586
Естественно покажут, особенно Здюба. Наверное усиленно учит английский, чтобы сразить иностранных журналюг своим "искромётным" юмором.
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