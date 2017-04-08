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    ФНЛ. Дубль Касьяна помог «Факелу» обыграть «Нефтехимик» и выйти на четвертое место

    В матче 30-го тура первенства ФНЛ «Факел» в непростой борьбе одержал победу над «Нефтехимиком» – 3:2. Дублем в составе воронежского клуба отметился Александр Касьян.

    После данного результата «Факел» набрал 46 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Нефтехимик» расположился на последней позиции.

    Первенство ФНЛ. 30-й тур

    Факел (Воронеж) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 3:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Петролай, 7; 1:1 – Курилов, 28; 1:2 – Бабырь, 52; 2:2 – Касьян, 64; 3:2 – Касьян, 84.

    Удаление: нет – Воронкин, 90+4.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    08.04.2017 19:52
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