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    Ивелин Попов: «Останусь ли я в «Спартаке»? Давайте дождемся конца сезона»

    Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов рассказал о своих планах на будущее. Ранее сообщалось, что 29-летний болгарский футболист дал согласие на переход в «Фенербахче».

    – Понимаю, что вопросами про Турцию вас уже достали. Но стоит ли ждать вас в «Спартаке» в следующем сезоне?

    – Я еще зимой сказал, что уходить из «Спартака» не хочу. Предложения были, но я предпочел остаться. Я хочу сделать что-то значимое для клуба, для его истории, вместе с командой выиграть чемпионат. Давайте подождем окончания сезона, который, надеюсь, закончится для нас на самой высокой ноте, а потом уже будем думать, как жить дальше.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Попов провел 14 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

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    Источник: «Советский спорт»

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    07.04.2017 17:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 апреля 2017, 18:17

      Куда ему уходить, ведь 30 лет Попову и переход в другой клуб риск, можно сесть
      на скамейку запасных, а с неё можно уйти из футбола вообще.

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      Рейтинг: +581

      Чеба 7 апреля 2017, 18:08

      Уходить, так чемпионом!

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