Ивелин Попов: «Останусь ли я в «Спартаке»? Давайте дождемся конца сезона»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов рассказал о своих планах на будущее. Ранее сообщалось, что 29-летний болгарский футболист дал согласие на переход в «Фенербахче».

– Понимаю, что вопросами про Турцию вас уже достали. Но стоит ли ждать вас в «Спартаке» в следующем сезоне?

– Я еще зимой сказал, что уходить из «Спартака» не хочу. Предложения были, но я предпочел остаться. Я хочу сделать что-то значимое для клуба, для его истории, вместе с командой выиграть чемпионат. Давайте подождем окончания сезона, который, надеюсь, закончится для нас на самой высокой ноте, а потом уже будем думать, как жить дальше.

В нынешнем сезоне чемпионата России Попов провел 14 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

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