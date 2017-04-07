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  • Бышовец: «Проблема судейства вокруг «Зенита» носит надуманный характер»

Бышовец: «Проблема судейства вокруг «Зенита» носит надуманный характер»

7 апреля 2017, 16:04
8

Российский специалист Анатолий Бышовец высказал мнение о недовольстве главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу работой арбитров в нынешнем сезоне РФПЛ. Также Бышовец подчеркнул, что встречу сине-бело-голубых против «Спартака» должен обслуживать судья из России.

«Тренеру такого уровня как Луческу не следует обсуждать итоги матча и искать причины результатов в ком-то, а не в себе и качестве игры. Для меня это удивительно. Не думаю, что арбитры допустили ошибки, которые принципиально повлияли на результат. Проблема вокруг судейства вокруг «Зенита» носит в большей степени надуманный характер.

Предстоящую игру со «Спартаком» должен судить российский арбитр. И совершенно неважно, из какого города он будет. Я сомневаюсь в том, что судейство будет предвзятым», – заявил Бышовец.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Бышовец Анатолий Луческу Мирча
Комментарии (8)
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Бидон Помоевъ.
1491571463
Одно слово-Румын!
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babenko1977
1491571815
+
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nik55
1491572112
пленный румын достал всех своим нытьем
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Диктор
1491574858
Однозначно надуманный,не надуманно только игра со Спартаком,когда судья 100 % -свистел за голубых.И сделал им три очка.
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polt
1491577832
Косяки от наших "АРБИТРОВ" практически во всех матчах, и что самое интересное, эти косяки никто не хочет замечать и им ("СУДЬЯМ") за это ни чего не бывает. У нас отличное судейство...
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Мары
1491585725
Но цыган с вами не согласен.
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Krics
1491592657
А чего Тёмка молчит?. Честно не повезло бомжам с тренером в этот раз.
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