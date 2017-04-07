Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бышовец: «Проблема судейства вокруг «Зенита» носит надуманный характер»

    Российский специалист Анатолий Бышовец высказал мнение о недовольстве главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу работой арбитров в нынешнем сезоне РФПЛ. Также Бышовец подчеркнул, что встречу сине-бело-голубых против «Спартака» должен обслуживать судья из России.

    «Тренеру такого уровня как Луческу не следует обсуждать итоги матча и искать причины результатов в ком-то, а не в себе и качестве игры. Для меня это удивительно. Не думаю, что арбитры допустили ошибки, которые принципиально повлияли на результат. Проблема вокруг судейства вокруг «Зенита» носит в большей степени надуманный характер.

    Предстоящую игру со «Спартаком» должен судить российский арбитр. И совершенно неважно, из какого города он будет. Я сомневаюсь в том, что судейство будет предвзятым», – заявил Бышовец.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.04.2017 16:04
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +893

      Krics 7 апреля 2017, 22:17

      А чего Тёмка молчит?. Честно не повезло бомжам с тренером в этот раз.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 7 апреля 2017, 20:22

      Но цыган с вами не согласен.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 7 апреля 2017, 18:10

      Косяки от наших "АРБИТРОВ" практически во всех матчах, и что самое интересное, эти косяки никто не хочет замечать и им ("СУДЬЯМ") за это ни чего не бывает. У нас отличное судейство...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 апреля 2017, 17:20

      Однозначно надуманный,не надуманно только игра со Спартаком,когда судья 100 % -свистел за голубых.И сделал им три очка.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8018

      nik55 7 апреля 2017, 16:35

      пленный румын достал всех своим нытьем

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +305

      Bobafett > nik55 7 апреля 2017, 17:41

      цыгани они такие)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +339

      babenko1977 7 апреля 2017, 16:30

      +

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      Бидон Помоевъ. 7 апреля 2017, 16:24

      Одно слово-Румын!

      10
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11