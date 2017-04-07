Бышовец: «Проблема судейства вокруг «Зенита» носит надуманный характер»

Российский специалист Анатолий Бышовец высказал мнение о недовольстве главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу работой арбитров в нынешнем сезоне РФПЛ. Также Бышовец подчеркнул, что встречу сине-бело-голубых против «Спартака» должен обслуживать судья из России.

«Тренеру такого уровня как Луческу не следует обсуждать итоги матча и искать причины результатов в ком-то, а не в себе и качестве игры. Для меня это удивительно. Не думаю, что арбитры допустили ошибки, которые принципиально повлияли на результат. Проблема вокруг судейства вокруг «Зенита» носит в большей степени надуманный характер.

Предстоящую игру со «Спартаком» должен судить российский арбитр. И совершенно неважно, из какого города он будет. Я сомневаюсь в том, что судейство будет предвзятым», – заявил Бышовец.