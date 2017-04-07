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    Шукер ведет переговоры с Мутко о проведении товарищеского матча

    Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер ждет высокого уровня организации от России в проведении чемпионата мира-2018. Напомним, что год назад РФС и Хорватский футбольный союз подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии.

    «В России великолепная инфраструктура, отличная атмосфера вокруг футбола. Уверен, Россия проявит себя как великолепная страна-организатор чемпионата мира. С точки зрения организации у вас все в порядке, теперь все будет зависеть от того, как выступит сборная.

    С нетерпением жду Кубка конфедераций в этом июне. Думаю, оба турнира будут проведены на высочайшем уровне.

    У нас отличные отношения с РФС, Виталий Мутко – мой хороший друг. Естественно, мы ведем диалог, в том числе и о проведении товарищеского матча. Думаю, рано или поздно он состоится, но на данный момент никакой конкретики по этому вопросу нет», – сказал Шукер.

    Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

    Источник: ТАСС

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    07.04.2017 11:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +364

      neofizer 19 апреля 2017, 16:21

      денег тоже захотел как и бельгийцы?!нуу,тогда ничейку нам..

      0
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 13 апреля 2017, 14:45

      Да хватит уже с ними играть. Разнообразия побольше хоЦЦа)

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 11 апреля 2017, 19:58

      хэ-хэ))) Хорваты просто разорвут нашу нынешнюю сборную... Одни из лучших в Европе

      0
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      Рейтинг: +577

      yurdin 7 апреля 2017, 19:57

      200 тысяч или 300 тысяч евро хорватам нужно?Приезд и проживание за счет принимающей стороны.Мальчики для битья тоже есть.

      1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 7 апреля 2017, 14:42

      Слишком сильный соперник, уже играли к тому же (1 : 3 если не ошибаюсь). Нам лучше с Черногорией 2й тайм доиграть или у Израиля реванш взять.

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