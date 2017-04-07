Шукер ведет переговоры с Мутко о проведении товарищеского матча

Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер ждет высокого уровня организации от России в проведении чемпионата мира-2018. Напомним, что год назад РФС и Хорватский футбольный союз подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии.

«В России великолепная инфраструктура, отличная атмосфера вокруг футбола. Уверен, Россия проявит себя как великолепная страна-организатор чемпионата мира. С точки зрения организации у вас все в порядке, теперь все будет зависеть от того, как выступит сборная.

С нетерпением жду Кубка конфедераций в этом июне. Думаю, оба турнира будут проведены на высочайшем уровне.

У нас отличные отношения с РФС, Виталий Мутко – мой хороший друг. Естественно, мы ведем диалог, в том числе и о проведении товарищеского матча. Думаю, рано или поздно он состоится, но на данный момент никакой конкретики по этому вопросу нет», – сказал Шукер.

Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.