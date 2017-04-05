Нигматуллин считает, что от сокращения команд РФПЛ качество футбола не вырастет

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказал мнение о возможном сокращении команд Премьер-лиги. Напомним, ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что рассматривается вариант сокращения клубов в лиге до 14-ти.

«Я категорически против 14 команд в РФПЛ, отношусь к этому крайне негативно. Считаю, что у нашей лиги и так высокий уровень. Если у клубов финансовые сложности, но команда заслужила играть в Премьер-лиге, то почему ее нужно искусственно убирать? Наверное, имеют в виду «Томь», но это просто форс-мажор.

Тогда давайте вообще сделаем как в Швейцарии по 10 команд и будем играть в четыре круга. Это будет крайне унылое зрелище. Почему уровень лиги вырастет, если в ней будет 14 команд? Он не вырастет от этого», – сказал Нигматуллин.