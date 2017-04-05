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  • Нигматуллин считает, что от сокращения команд РФПЛ качество футбола не вырастет

Нигматуллин считает, что от сокращения команд РФПЛ качество футбола не вырастет

5 апреля 2017, 13:26
3

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказал мнение о возможном сокращении команд Премьер-лиги. Напомним, ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что рассматривается вариант сокращения клубов в лиге до 14-ти.

«Я категорически против 14 команд в РФПЛ, отношусь к этому крайне негативно. Считаю, что у нашей лиги и так высокий уровень. Если у клубов финансовые сложности, но команда заслужила играть в Премьер-лиге, то почему ее нужно искусственно убирать? Наверное, имеют в виду «Томь», но это просто форс-мажор.

Тогда давайте вообще сделаем как в Швейцарии по 10 команд и будем играть в четыре круга. Это будет крайне унылое зрелище. Почему уровень лиги вырастет, если в ней будет 14 команд? Он не вырастет от этого», – сказал Нигматуллин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Томь Нигматуллин Руслан
Комментарии (3)
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VGreen
1491390601
потому что это профессиональный спорт, а не чемпионат области! хочешь в РФПЛ - имей бабки стадион и зрителей! нет - туси в ФНЛ или ПФЛ
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Garrincha58
1491394283
а у кого повысится мастерство играя с Томью или с ими похожими команды которые уже думают как бы поскорей свинтить в ФНЛ зачем то присутствуют в главных эшелонах нашего футбола никто же не говорит чтобы ее вообще убрать пусть играют в ФНЛ или ПФЛ все говорят о матчах в которых будет накал соперничество
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