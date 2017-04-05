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    Нигматуллин считает, что от сокращения команд РФПЛ качество футбола не вырастет

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказал мнение о возможном сокращении команд Премьер-лиги. Напомним, ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что рассматривается вариант сокращения клубов в лиге до 14-ти.

    «Я категорически против 14 команд в РФПЛ, отношусь к этому крайне негативно. Считаю, что у нашей лиги и так высокий уровень. Если у клубов финансовые сложности, но команда заслужила играть в Премьер-лиге, то почему ее нужно искусственно убирать? Наверное, имеют в виду «Томь», но это просто форс-мажор.

    Тогда давайте вообще сделаем как в Швейцарии по 10 команд и будем играть в четыре круга. Это будет крайне унылое зрелище. Почему уровень лиги вырастет, если в ней будет 14 команд? Он не вырастет от этого», – сказал Нигматуллин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.04.2017 13:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 апреля 2017, 15:11

      а у кого повысится мастерство играя с Томью или с ими похожими команды которые уже думают как бы поскорей свинтить в ФНЛ зачем то присутствуют в главных эшелонах нашего футбола никто же не говорит чтобы ее вообще убрать пусть играют в ФНЛ или ПФЛ все говорят о матчах в которых будет накал соперничество

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Garrincha58 5 апреля 2017, 19:34

      Да хотя бы потому, что лучше проводить больше официальных игр (даже с такими командами как Томь) чем лишние тренировки. Тебе об этом скажут все футболисты (или большая часть) как в России так и за бугром.
      И к тому же такая ситуация может произойти с большинством наших клубов. Сегодня Томь, завтра Анжи, потом Урал, Ростов и т.д. Так что теперь сокращать лигу каждый год на 2 команды?

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      Рейтинг: +1775

      VGreen 5 апреля 2017, 14:10

      потому что это профессиональный спорт, а не чемпионат области! хочешь в РФПЛ - имей бабки стадион и зрителей! нет - туси в ФНЛ или ПФЛ

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