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  • Тимощук: «Я никогда не обвинял судей. Нужно искать причины неудач внутри себя»

Тимощук: «Я никогда не обвинял судей. Нужно искать причины неудач внутри себя»

5 апреля 2017, 00:16
9

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук поделился мнением о работе арбитров в РФПЛ. По словам специалиста, проблема судейства не должна становиться главной.

«В жизни любой команды есть матчи, в которых судьи ошибаются в ее пользу или в пользу соперника. Главное, чтобы ошибки не носили системного характера. Если проблемы судейства есть, то надо смотреть на всю систему в целом – на подготовку кадров, на квалификацию. Я никогда не обвинял судей. Всегда нужно искать причины неудач внутри себя, выделять проблемные места. Проблема судейства не должна становиться главной», – сказал Тимощук.

Украинец вошел в тренерский штаб «Зенита» в феврале 2017 года.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Тимощук Анатолий
Комментарии (9)
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zarsm
1491348665
Тимощук: судья не засчитал чистый гол Украины Тимощук: мне кажется, судья поступил неправильно ТИМОЩУК: СУДЬЯ НЕ НАЗНАЧИЛ ЧИСТЫЙ ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "ДИНАМО". Мне продолжать, балабол Анатоле?
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Каратель помойников
1491355705
с такими высказываниями толя в зине не приживётся,выгонит его цыган из табора
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Мары
1491359951
Адекватно и логично. Может когда нибудь со временем займёт место главного. Интересно будет на него посмотреть.
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BoltCX
1491363024
Толик нормальный человек. И самое главное, что он остаётся патриотом своей страны. Уважуха. вот так и надо.
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ЮЗИК
1491368088
Все бы так рассуждали
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pegas1276
1491404433
правильно сказал - "Всегда нужно искать причины неудач внутри себя, выделять проблемные места. Проблема судейства не должна становиться главной"...
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