Тимощук: «Я никогда не обвинял судей. Нужно искать причины неудач внутри себя»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук поделился мнением о работе арбитров в РФПЛ. По словам специалиста, проблема судейства не должна становиться главной.

«В жизни любой команды есть матчи, в которых судьи ошибаются в ее пользу или в пользу соперника. Главное, чтобы ошибки не носили системного характера. Если проблемы судейства есть, то надо смотреть на всю систему в целом – на подготовку кадров, на квалификацию. Я никогда не обвинял судей. Всегда нужно искать причины неудач внутри себя, выделять проблемные места. Проблема судейства не должна становиться главной», – сказал Тимощук.

Украинец вошел в тренерский штаб «Зенита» в феврале 2017 года.