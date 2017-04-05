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    Тимощук: «Я никогда не обвинял судей. Нужно искать причины неудач внутри себя»

    Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук поделился мнением о работе арбитров в РФПЛ. По словам специалиста, проблема судейства не должна становиться главной.

    «В жизни любой команды есть матчи, в которых судьи ошибаются в ее пользу или в пользу соперника. Главное, чтобы ошибки не носили системного характера. Если проблемы судейства есть, то надо смотреть на всю систему в целом – на подготовку кадров, на квалификацию. Я никогда не обвинял судей. Всегда нужно искать причины неудач внутри себя, выделять проблемные места. Проблема судейства не должна становиться главной», – сказал Тимощук.

    Украинец вошел в тренерский штаб «Зенита» в феврале 2017 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.04.2017 00:16
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 5 апреля 2017, 18:00

      правильно сказал - "Всегда нужно искать причины неудач внутри себя, выделять проблемные места. Проблема судейства не должна становиться главной"...

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 5 апреля 2017, 07:54

      Все бы так рассуждали

      0
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 5 апреля 2017, 06:30

      Толик нормальный человек. И самое главное, что он остаётся патриотом своей страны. Уважуха. вот так и надо.

      2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > BoltCX 5 апреля 2017, 07:53

      Боюсь на Украине думают иначе...

      1
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      Рейтинг: +88

      hans6978T > filosof sparty 5 апреля 2017, 08:05

      Если один "чудак" и сказал что-то, то не за всю страну.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 5 апреля 2017, 05:39

      Адекватно и логично.
      Может когда нибудь со временем займёт место главного.
      Интересно будет на него посмотреть.

      -1
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 5 апреля 2017, 04:28

      с такими высказываниями толя в зине не приживётся,выгонит его цыган из табора

      1
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      Рейтинг: +1521

      zarsm 5 апреля 2017, 02:31

      Тимощук: судья не засчитал чистый гол Украины
      Тимощук: мне кажется, судья поступил неправильно
      ТИМОЩУК: СУДЬЯ НЕ НАЗНАЧИЛ ЧИСТЫЙ ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "ДИНАМО".
      Мне продолжать, балабол Анатоле?

      0
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov > zarsm 5 апреля 2017, 05:36

      Ты видимо не всегда понимаешь смысла написанного.
      Он имел ввиду, что нельзя говорить, что всегда и постоянно ту или иную команду засуживают. А то, что в каждом матче может быть ошибка судьи, так он это и написал.

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