Бундеслига. «Хоффенхайм» обыграл «Баварию», дортмундская «Боруссия» разгромила «Гамбург»

В рамках 27-го тура Бундеслиги «Хоффенхайм» на своем поле с минимальным счетом обыграл «Баварию». Единственный гол на счету Андрея Крамарича. Дортмундская «Боруссия» в родных стенах уверенно обыграла «Гамбург», «Вердер» забил три мяча в ворота «Шальке», а «Кельн» дома смог победить «Айнтрахт».

«Бавария» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Германии, «Хоффенхайм» – на третьем месте, «Боруссия» – четвертая.

Германия. Бундеслига. 27-й тур

Хоффенхайм – Бавария – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Крамарич, 21.

Боруссия Д – Гамбург – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Кастро, 13; 2:0 – Кагава, 81; 3:0 – Обамеянг, 90.

Вердер – Шальке – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гебре Селасси, 24; 2:0 – Крузе, 76 (с пенальти); 3:0 – Эггештайн, 80.

Кельн – Айнтрахт – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Йойич, 53.

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