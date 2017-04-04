Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бундеслига. «Хоффенхайм» обыграл «Баварию», дортмундская «Боруссия» разгромила «Гамбург»

    В рамках 27-го тура Бундеслиги «Хоффенхайм» на своем поле с минимальным счетом обыграл «Баварию». Единственный гол на счету Андрея Крамарича. Дортмундская «Боруссия» в родных стенах уверенно обыграла «Гамбург», «Вердер» забил три мяча в ворота «Шальке», а «Кельн» дома смог победить «Айнтрахт».

    «Бавария» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Германии, «Хоффенхайм» – на третьем месте, «Боруссия» – четвертая.

    Германия. Бундеслига. 27-й тур

    Хоффенхайм – Бавария – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Крамарич, 21.

    Боруссия Д – Гамбург – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кастро, 13; 2:0 – Кагава, 81; 3:0 – Обамеянг, 90.

    Вердер – Шальке – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гебре Селасси, 24; 2:0 – Крузе, 76 (с пенальти); 3:0 – Эггештайн, 80.

    Кельн – Айнтрахт – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Йойич, 53.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.04.2017 22:53
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +98

      qw3rty33 5 апреля 2017, 01:07

      что то сливает Бавария

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 5 апреля 2017, 00:58

      круто, я на ничью ставил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 5 апреля 2017, 00:47

      Нормально!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11