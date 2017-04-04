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    Шалимов: «Смолов пока не в идеальной форме»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после ничьей в матче 21-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0) подчеркнул, что нападающий Федор Смолов еще не набрал оптимальных кондиций. Напомним, что российский форвард в этом поединке впервые появился на поле после травмы.

    – Смолов сегодня имел один момент, а в остальном был незаметен. Это следствие травмы?

    – Игровой тонус надо набрать через матчи – конечно, он пока не в идеальной форме. Ну и плюс оборона у «Ростова» сильная.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Смолов забил 11 голов в 14 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.04.2017 06:20
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 4 апреля 2017, 07:20

      Пожалуй в этой игре можно было Смоловым не рисковать.

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