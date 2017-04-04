Шалимов: «Смолов пока не в идеальной форме»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после ничьей в матче 21-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0) подчеркнул, что нападающий Федор Смолов еще не набрал оптимальных кондиций. Напомним, что российский форвард в этом поединке впервые появился на поле после травмы.

– Смолов сегодня имел один момент, а в остальном был незаметен. Это следствие травмы?

– Игровой тонус надо набрать через матчи – конечно, он пока не в идеальной форме. Ну и плюс оборона у «Ростова» сильная.

В нынешнем сезоне чемпионата России Смолов забил 11 голов в 14 матчах.