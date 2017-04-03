Халк: «Держись, Петербург! Молюсь за вас»

Экс-форвард «Зенита» Халк, защищающий ныне цвета «Шанхай СИПГ», выразил поддержку родным и близким погибших в результате сегодняшнего взрыва в петербургском метрополитене.

«Держись, Петербург! Молюсь за вас. Благослови вас бог», – написал Халк на своей странице в Instagram.

В понедельник, 3 апреля, в метрополитене Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт» прогремел взрыв. По последним данным в результате погибли 10 человек, еще 20 получили ранения различной степени тяжести. Сообщается, что взрывное устройство было оставлено в одном из вагонов. Власти намерены расследовать инцидент, рассматривается версия с терактом.

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«Держись, Петербург! Молюсь за вас». Мировая реакция на трагедию в Санкт-Петербурге