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    Халк: «Держись, Петербург! Молюсь за вас»

    Экс-форвард «Зенита» Халк, защищающий ныне цвета «Шанхай СИПГ», выразил поддержку родным и близким погибших в результате сегодняшнего взрыва в петербургском метрополитене.

    «Держись, Петербург! Молюсь за вас. Благослови вас бог», – написал Халк на своей странице в Instagram.

    В понедельник, 3 апреля, в метрополитене Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт» прогремел взрыв. По последним данным в результате погибли 10 человек, еще 20 получили ранения различной степени тяжести. Сообщается, что взрывное устройство было оставлено в одном из вагонов. Власти намерены расследовать инцидент, рассматривается версия с терактом.

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    Публикация от Givanildo V. De Sousa– Hulk (@hulkparaiba)

    «Держись, Петербург! Молюсь за вас». Мировая реакция на трагедию в Санкт-Петербурге

    Источник: Instagram

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    03.04.2017 18:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +571

      levon_man 4 апреля 2017, 07:42

      Молодец. Настоящий мужик

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 4 апреля 2017, 07:30

      Молодец

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +496

      firs04 3 апреля 2017, 22:19

      спасибо мужик!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +490

      andruhs 3 апреля 2017, 21:00

      Халк, спасибо!
      Ты всегда был простым, добрым парнем и город тебя любил не только за игру.

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      Рейтинг: +979

      directorpg 3 апреля 2017, 20:47

      "Русь Святая! Храни веру православную, в ней твоё спасение".

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 3 апреля 2017, 19:19

      Молодец Халк. Скорбим вместе...

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