Виллаш-Боаш: «Мои соболезнования семьям, потерявшим близких в сегодняшней ужасающей атаке»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, возглавляющий ныне «Шанхай СИПГ», выразил соболезнования родным и близким жертв взрыва, прогремевшего сегодня в метрополитене Санкт-Петербурга. Специалист призвал жителей Северной столицы быть сильными.

«Дорогие мои петербуржцы, пожалуйста, будьте сильными. Мои соболезнования семьям, потерявшим своих близких в сегодняшней ужасной атаке», – написал Виллаш-Боаш на своей странице в Instagram.

В понедельник, 3 апреля, в метрополитене Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт» прогремел взрыв. По последним данным в результате погибли 10 человек, еще 20 получили ранения различной степени тяжести. Сообщается, что взрывное устройство было оставлено в одном из вагонов. Власти намерены расследовать инцидент, рассматривается версия с терактом.

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