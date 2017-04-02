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    Клопп пожелал здоровья защитнику «Эвертона» Коулмену, получившему двойной перелом ноги

    В официальную брошюру «Ливерпуля» на матч 30 тура чемпионата Англии против «Эвертона» (3:1) вошло обращение Юргена Клоппа в адрес Шеймуса Коулмена. Защитник «ирисок» сломал ногу в двух местах в результате столкновения с Нилом Тэйлором во время матча отборочного турнира к ЧМ-2018 УэльсИрландия (0:0).

    «Хочу пожелать всего наилучшего Шеймусу Коулмену, который в виду неприятных обстоятельств не сможет сыграть в сегодняшнем матче. Я не знаком с ним лично, но как футбольный болельщик высоко ценю его характер, отношение к игре и вклад в дела клуба. Он заслуживает восхищения по ряду причин. Его личные качества помогут ему пережить эту неудачу и вернуться в игру», — считает главный тренер «Ливерпуля».

    Ранее сообщалось о том, что ФИФА открыла дело в отношении Тэйлора.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.04.2017 00:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 2 апреля 2017, 10:35

      Насколько я знаю, он не смог прийти на дерби даже несмотря на то что его выписали из больницы. Здоровья Шеймусу, надеюсь, ходить еще сможет.

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      Рейтинг: +78

      Lab[44] 2 апреля 2017, 07:33

      Пусть выздоравливает! Клопп один из самых лучших и позитивных тренеров!!!

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