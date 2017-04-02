Клопп пожелал здоровья защитнику «Эвертона» Коулмену, получившему двойной перелом ноги

В официальную брошюру «Ливерпуля» на матч 30 тура чемпионата Англии против «Эвертона» (3:1) вошло обращение Юргена Клоппа в адрес Шеймуса Коулмена. Защитник «ирисок» сломал ногу в двух местах в результате столкновения с Нилом Тэйлором во время матча отборочного турнира к ЧМ-2018 Уэльс — Ирландия (0:0).

«Хочу пожелать всего наилучшего Шеймусу Коулмену, который в виду неприятных обстоятельств не сможет сыграть в сегодняшнем матче. Я не знаком с ним лично, но как футбольный болельщик высоко ценю его характер, отношение к игре и вклад в дела клуба. Он заслуживает восхищения по ряду причин. Его личные качества помогут ему пережить эту неудачу и вернуться в игру», — считает главный тренер «Ливерпуля».

Ранее сообщалось о том, что ФИФА открыла дело в отношении Тэйлора.