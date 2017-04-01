Бундеслига. «Бавария» забила шесть мячей в ворота «Аугсбурга», «РБ Лейпциг» разгромил «Дармштадт»

В рамках 26-го тура Бундеслиги «Бавария» на своем поле крупно переиграла «Аугсбург». Хет-триком отметился Роберт Левандовски, дубль на счету Томаса Мюллера. «Шальке» смог уйти от поражения в матче против дортмундской «Боруссии». «РБ Лейпциг» забил четыре мяча в ворота «Дармштадта».
Таким образом, «Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, «РБ Лейпциг» – второй, «Боруссия» вышла на третью строчку.
Германия. Бундеслига. 26-й тур
Бавария – Аугсбург – 6:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Левандовски, 17; 2:0 – Мюллер, 36; 3:0 – Левандовски, 55; 4:0 – Алькантара, 62; 5:0 – Левандовски, 79; 6:0 – Мюллер, 80.
Шальке – Боруссия Д – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Обамеянг, 53; 1:1 – Керер, 77.
РБ Лейпциг – Дармштадт – 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Кейта, 12; 2:0 – Форсберг, 67; 3:0 – Орбан, 79; 4:0 – Кейта, 80.
Удаления: нет – Сиригу, 72.
Голы: 0:1 – Крузе, 21; 0:2 – Делэни, 45; 0:3 – Делэни, 47; 1:3 – Петерсен, 64; 1:4 – Бартельс, 71; 2:4 – Грифо, 77; 2:5 – Делэни, 85.
Голы: 1:0 – Мюллер, 13; 1:1 – Йойич, 25; 2:1 – Холтби, 90.