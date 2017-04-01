ФНЛ. «Динамо» разгромило «Тамбов», «Сокол» и «Мордовия» разошлись миром

В рамках 29-го тура ФНЛ «Динамо» на своем поле крупно переиграло «Тамбов». Счет открыл Дмитрий Белоруков на 23-й минуте матча. Под занавес первой половины встречи Евгений Луценко увеличил разрыв в счете. В начале второго тайма Анатолий Катрич установил окончательный результат. В другой встрече «Сокол» и «Мордовия» голов друг другу не забили.

«Динамо» возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, «Тамбов» находится на восьмой строчке, «Мордовия» – на 17-й строчке, «Сокол» – 18-й.

Россия. ФНЛ. 29-й тур

Динамо – Тамбов – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Белоруков, 23; 2:0 – Луценко, 44; 3:0 – Катрич, 48.

Сокол – Мордовия – 0:0

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