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    ФНЛ. «Динамо» разгромило «Тамбов», «Сокол» и «Мордовия» разошлись миром

    В рамках 29-го тура ФНЛ «Динамо» на своем поле крупно переиграло «Тамбов». Счет открыл Дмитрий Белоруков на 23-й минуте матча. Под занавес первой половины встречи Евгений Луценко увеличил разрыв в счете. В начале второго тайма Анатолий Катрич установил окончательный результат. В другой встрече «Сокол» и «Мордовия» голов друг другу не забили.

    «Динамо» возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, «Тамбов» находится на восьмой строчке, «Мордовия» – на 17-й строчке, «Сокол» – 18-й.

    Россия. ФНЛ. 29-й тур

    Динамо – Тамбов – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Белоруков, 23; 2:0 – Луценко, 44; 3:0 – Катрич, 48.

    Сокол – Мордовия – 0:0

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.04.2017 16:55
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