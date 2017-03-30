Швайнштайгер: «Не считайте меня ключевым игроком «Чикаго»

Полузащитник Бастиан Швайнштайгер, перешедший из «Манчестер Юнайтед» в клуб МЛС «Чикаго Файр», прокомментировал состоявшуюся сделку. Футболист отметил, что любой игрок может выполнять на поле функции лидера.

«В моей карьере я много раз испытывал давление. Например, когда ты играешь в финале Лиги чемпионов против «Боруссии», то это сложно. Я могу с этим справиться, но не считайте меня ключевым игроком «Чикаго». Каждый игрок на поле должен быть ключевым игроком. Я просто хочу внести вклад в успехи команды», – рассказал Швайнштайгер.

В нынешнем сезоне немецкий футболист не провел ни одного матча в английской Премьер-лиге.

Круче, чем «РБ Лейпциг». Как надо создавать футбольные клубы