Первая тренировка в «Чикаго Файр» показалась Швайнштайгеру напряженной

Сегодня официально был представлен новичок «Чикаго Файр» Бастиан Швайнштайгер. Он готов принять участие уже в ближайшем матче своей новой команды.

«Я готов играть, когда скажет тренер. Да, первая тренировка получилась довольно напряженной для меня, но я чувствовал себя хорошо. Мне 32, я уверен, что все еще могу дать многое команде, даже если мне потребуется какое-то время, чтобы набрать былую форму», – цитирует Швайнштайгера Bleacher Report.

В субботу, 1 апреля, «Чикаго Файр» сыграет с «Монреалем» в рамках регулярного чемпионата МЛС.

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