Кириченко: «Бердыев в сборной? Без комментариев»

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко отказался обсуждать слухи относительного того, что сборную России может возглавить Курбан Бердыев.

– После того как уступили Кот-д’Ивуару, вновь пошли разговоры, что сборную может возглавить Бердыев…

– Без комментариев. Зачем обсуждать слухи?

– А вы понимаете, в какой футбол хочет играть Черчесов?

– Начнем с того, что при нем команда еще ни одного матча не провела в оптимальном составе. Каждый раз из-за травм выпадает группа футболистов. Отсюда эксперименты. Это нормально. Пока есть возможность, надо проверить в деле всех. Да, многое не получается, однако после поражения в Краснодаре на сборную обрушился чрезмерный объем критики.

– Неужели?

– Мне непонятно, почему все кричат: «Позор! Катастрофа!» Кот-д’Ивуар, на секундочку, два года назад стал чемпионом Африки! А мы когда в последний раз что-то выигрывали? Ивуарийцы как на подбор – мощные, быстрые, техничные. Забили великолепные голы. После которых стоит не только поругать наших защитников, но и восхититься мастерством соперника.