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Кириченко: «Бердыев в сборной? Без комментариев»

29 марта 2017, 06:16
15

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко отказался обсуждать слухи относительного того, что сборную России может возглавить Курбан Бердыев.

– После того как уступили Кот-д’Ивуару, вновь пошли разговоры, что сборную может возглавить Бердыев…

– Без комментариев. Зачем обсуждать слухи?

– А вы понимаете, в какой футбол хочет играть Черчесов?

– Начнем с того, что при нем команда еще ни одного матча не провела в оптимальном составе. Каждый раз из-за травм выпадает группа футболистов. Отсюда эксперименты. Это нормально. Пока есть возможность, надо проверить в деле всех. Да, многое не получается, однако после поражения в Краснодаре на сборную обрушился чрезмерный объем критики.

– Неужели?

– Мне непонятно, почему все кричат: «Позор! Катастрофа!» Кот-д’Ивуар, на секундочку, два года назад стал чемпионом Африки! А мы когда в последний раз что-то выигрывали? Ивуарийцы как на подбор – мощные, быстрые, техничные. Забили великолепные голы. После которых стоит не только поругать наших защитников, но и восхититься мастерством соперника.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Бердыев Курбан Черчесов Станислав Кириченко Дмитрий
Комментарии (15)
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Аид666
1490760635
Бердыев видимо не согласен заносить в РФС в таком объеме, как Мистер Ч.
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Tdutybq 22
1490761087
Черчесов может сделать из сборной только сочинскую Жемчужину и не больше.
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Томь вперёд
1490761400
Что-то там не чисто...
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ded-53
1490763796
Что имеем то и имеем...
Ответить
Чеба
1490764231
Кириченко - тренер Ростова? Без комментариев)
Ответить
VikNMar
1490764529
Бердыев ? Думаю было бы не хуже .........
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vladimir-7
1490764802
Бердыева нужно ставить президентом РФС вместо Мудко и ответственным за весь футбол в стране. А уж он назначит главного тренера сборной, которому доверяет.
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ijgjr
1490767294
Ивуарийцы как на подбор мощные и все хорошо играют а нам бог таких послал - это же не корректно так сравнивать нас с сильными командами - что вы хотите они чемпионами были - у нас уже определили место и после проигрыша это без комментарий
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pro-vad
1490768167
Кириченко: «Бердыев в сборной? Фигасе! Без комментариев»
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valentin1968
1490809520
не пойдет Бердыев в сборную как бы нам этого не хотелось. Вы представляете его раздающим интервью? Шоу программы? Все футбольное бабло походу у Мутко или около. И явно Бикеевич рядом с ним не вписывается.
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