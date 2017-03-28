Сенников считает, что сборная России не проиграет Бельгии

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников в преддверии контрольного матча против Бельгии поделился ожиданиями от матча. По мнению экс-железнодорожника, российская команда имеет шанс не проиграть бельгийцам.

«Думаю, сегодня, в первую очередь, произойдут изменения в составе. Будут какие-то перестановки в линии обороны, ведь именно там команда, в основном, испытывает проблемы. Вероятно, на поле выйдет Васин, так как он уже сыгран с Акинфеевым. По статусу и качеству игры Бельгия сильнее, чем Кот-д’Ивуар. Неважно, что многие лидеры не примут участие в предстоящей встрече.

Но Бельгия выйдет на поле не с максимальным настроем и будет играть в свое удовольствие, тем более, недавно команда провела тяжелый матч с Грецией. У России есть хороший шанс не проиграть. На мой взгляд, матч завершится вничью – 1:1», – сказал Сенников.

Матч начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает текстовую трансляцию данной встречи.