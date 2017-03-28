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Нигматуллин: «Верю в сборную России и Черчесова»

28 марта 2017, 16:09
5

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от товарищеской встречи против Бельгии. По мнению Нигматуллина, российской команде нужна в этом матче только победа.

«К сожалению, последние результаты сборной России не дают болельщикам повода для оптимизма. Нашей команде хочется подготовиться к Кубку конфедерации, но не стоит забывать и про чемпионат мира. Каждая победа должна давать повод для оптимизма, энтузиазма и желания болеть за сборную России. Понятно, что игра в последних матчах дает повод критикам негативно говорить о нашей команде. Я верю в сборную России и Станислава Черчесова.

Нашей команде нужно победить. Бельгийцы – отличный раздражитель. Они много крови нашей попили на чемпионатах мира. Пока наша команда спотыкается в играх с простыми соперниками. Поэтому думаю, что мотивация сегодня должна быть запредельной. Нашей команде нужна только победа», – сказал Нигматуллин.

Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает текстовую трансляцию поединка.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Товарищеские матчи Россия Бельгия Нигматуллин Руслан Черчесов Станислав
Комментарии (5)
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Cant Stop
1490706850
Ди джей Нигматуллин, лучше песню про них сочини
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сергей николаевич
1490707934
Все верят в Стаса!
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meiram
1490710419
Когда выбирали главного тренера я выбрал Курбана Бекиевича, почему нет результатов все поняли, "Мутко и его команда"? Сами не можете и другим не даете!
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Tostao
1490712426
Каждый верит. Одни верят, что не получится, другие - что получится.
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Valera-Verim
1490722218
а Я верю в ВАЛЕРУ!
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