Нигматуллин: «Верю в сборную России и Черчесова»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от товарищеской встречи против Бельгии. По мнению Нигматуллина, российской команде нужна в этом матче только победа.

«К сожалению, последние результаты сборной России не дают болельщикам повода для оптимизма. Нашей команде хочется подготовиться к Кубку конфедерации, но не стоит забывать и про чемпионат мира. Каждая победа должна давать повод для оптимизма, энтузиазма и желания болеть за сборную России. Понятно, что игра в последних матчах дает повод критикам негативно говорить о нашей команде. Я верю в сборную России и Станислава Черчесова.

Нашей команде нужно победить. Бельгийцы – отличный раздражитель. Они много крови нашей попили на чемпионатах мира. Пока наша команда спотыкается в играх с простыми соперниками. Поэтому думаю, что мотивация сегодня должна быть запредельной. Нашей команде нужна только победа», – сказал Нигматуллин.

Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает текстовую трансляцию поединка.