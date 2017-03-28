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  • Колосков: «На ЧМ-2018 сборная России в лучшем случае выйдет из группы»

Колосков: «На ЧМ-2018 сборная России в лучшем случае выйдет из группы»

28 марта 2017, 08:37
7

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, каких результатов стоит ожидать от сборной России на домашнем чемпионате мира-2018. По мнению Колоскова, национальная команда в лучшем случае преодолеет групповой этап турнира.

– В лучшем случае выйдем из группы. Подчеркиваю, в лучшем случае. И здесь не надо обижаться. Такие вот у нас футболисты – других нет, как бы мы их ни «травили». Так что паниковать не надо. Черчесову нужно определиться с оптимальной тактикой. Если его подопечные не могут играть по схеме с тремя центральными защитниками – значит, бессмысленно дальше обкатывать систему. Просто когда один человек выпадает – все летит непонятно куда…

– Советуете Черчесову поменять тактику?

– Ни в коем случае не могу что-либо ему советовать. Он и без меня может сделать выводы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Черчесов Станислав
Комментарии (7)
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VIPded
1490679990
Мега-оптимист...)))
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RedGreenHooligan
1490680304
по нашей игре сейчас: 3-тье место в группе будет пожалуй успехом..
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Psih86
1490681108
Как сейчас играем будет успехом просто хотя бы гол забить кому-нибудь!
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Freaky
1490681860
Только после жребия будет понятнее на что можно рассчитывать.
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Protosser
1490683034
Адекватный чувак. Все по делу. И не несет чушь про "а если мы выиграем.." И не гнобит футболистов - не за что ИХ гнобить. Они играют ВОТ ТАК. Как могут. А в том, что в сборной эти люди - виновато руководство.
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aurora5858
1490699694
Все будет хорошо. На сборах сбросят по 5-10 кило и полетят к победе. .
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tilvan
1490801563
Как сказал Зырянов - Главное не обосраться
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