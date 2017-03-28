Колосков: «На ЧМ-2018 сборная России в лучшем случае выйдет из группы»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, каких результатов стоит ожидать от сборной России на домашнем чемпионате мира-2018. По мнению Колоскова, национальная команда в лучшем случае преодолеет групповой этап турнира.

– В лучшем случае выйдем из группы. Подчеркиваю, в лучшем случае. И здесь не надо обижаться. Такие вот у нас футболисты – других нет, как бы мы их ни «травили». Так что паниковать не надо. Черчесову нужно определиться с оптимальной тактикой. Если его подопечные не могут играть по схеме с тремя центральными защитниками – значит, бессмысленно дальше обкатывать систему. Просто когда один человек выпадает – все летит непонятно куда…

– Советуете Черчесову поменять тактику?

– Ни в коем случае не могу что-либо ему советовать. Он и без меня может сделать выводы.