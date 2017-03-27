«Фенербахче» хочет видеть в своих рядах Коноплянку и Ярмоленко

По информации Ajansspor, на матче пятого тура отборочного раунда к ЧМ-2018 между Хорватией и Украиной (1:0) присутствовали представители «Фенербахче». Целью их визита стал просмотр нападающего киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко, которого бело-голубые оценивают минимум в 30 миллионов евро.

Также сообщается, что в скором времени «желтые канарейки» намерены начать переговорный процесс с «Шальке» на предмет перехода полузащитника Евгения Коноплянки.

В нынешнем сезоне Ярмоленко принял участие в 23-х встречах, отметившись шестью голами и пятью результативными передачами. Коноплянка записал в свой актив семь мячей и два голевых паса в 26-ти поединках.